LA SALERNITANA CADE DOPO 10 PARTITE, FINALE ROVENTE A EMPOLI 2-0

Colpo salvezza per l’Empoli, che batte la Salernitana 2-1. Match intenso in avvio: i toscani provano a controllare i ritmi del gioco, ma senza riuscire a trovare spazi centrali; i campani fanno densità per ripartire in contropiede. La prima occasione dei padroni di casa arriva da corner: cross sul secondo palo e colpo di testa di Caputo, lasciato colpevolmente solo, che esalta i riflessi di Ochoa. Il portiere messicano è ancora una volta provvidenziale sul destro dal limite di Cambiaghi, deviato oltre la traversa. Gli ospiti si abbassano sempre di più e al 37’ vanno sotto: è ancora l’attaccante di proprietà dell’Atalanta a ricevere il cross di Ebuehi e siglare di testa il suo sesto gol in campionato, il terzo consecutivo.

Paulo Sousa si fa sentire negli spogliatoi e al rientro in campo la Salernitana è più aggressiva nel pressing e fluida nel palleggio, senza però riuscire a creare vere occasioni da gol. La prima chance del secondo tempo è infatti ancora dei toscani: bella azione personale di Marin, che semina il panico in area e serve Parisi, che da ottima posizione calcia alto. Poco dopo Baldanzi penetra in area e servire Caputo, che non riesce a battere Ochoa in uscita. Sul corner seguente Ebuehi colpisce la traversa di testa, ma il raddoppio è soltanto rimandato: al 66’ è ancora l’ex Venezia a farsi trovare smarcato su calcio d’angolo e freddo nel servire Caputo, che questa volta non sbaglia il tap-in. La squadra di Zanetti controlla la partita, ma all’86’ i campani accorciano: Kastanos calcia dal limite dell’area e trova la respinta di Vicario, che non può nulla sulla ribattuta vincente di Piatek. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma il gol di Pjaca, a segno con un bel destro a giro, viene annullato per fuorigioco. In pieno recupero Mazzocchi ha una grande occasione per pareggiare, ma la sua conclusione si spenge larga. Finisce quindi 2-1 per l’Empoli, che raggiunge quota 38 punti, avvicinando sempre più la salvezza e staccando proprio la Salernitana in classifica, ferma a 35.

Mi piace: Mi piace Caricamento...