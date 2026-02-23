23 Febbraio 2026

LA SALERNITANA CHIAMA SERSE COSMI IN PANCHINA

admin 23 Febbraio 2026

Sarà Serse Cosmi  e non Stendardo la cui scelta sarebbe stata una scelta migliorea guidare la Salernitana fino al termine della stagione di Lega Pro, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave play-off e chiudere la stagione da protagonista. Il tecnico perugino prende il posto di Giuseppe Raffaele, sostituito dopo il ko interno contro il Monopoli e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.Biglietti partite Salernitana

La scelta della dirigenza granata è ricaduta su un profilo esperto, capace soprattutto di dare una scossa al gruppo squadra. Cosmi è noto per il suo temperamento vulcanico, le spiccate capacità motivazionali e un gioco energico basato sul modulo 3-5-2, o 5-3-2 in fase difensiva. La sua filosofia punta su grinta, passione e valorizzazione dei giocatori, instaurando un rapporto diretto con la squadra.

L’ultima esperienza di Cosmi su una panchina risale al 2022, all’estero, con il Rijeka in Croazia, conclusasi prematuramente dopo dieci giornate (3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte) e una clamorosa eliminazione agli ottavi di coppa contro il BSK Bijelo Brdo, ultima in classifica nella serie cadetta, seguita dalla pesante sconfitta interna contro la Dinamo Zagabria (2-7).

Il tecnico perugino è chiamato ora a imprimere carattere e determinazione alla Salernitana, puntando su un modulo consolidato e su uno spirito combattivo per le ultime partite decisive della stagione.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

IL MONOPOLI VINCE ALL’ARECHI PER LA SALERNITANA E’ NOTTE FONDA

admin 22 Febbraio 2026

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026

US AGROPOLI NOTTE FONDA MA I PLAYOFF OFF NON SONO A RISCHIO SCONFITTA IN CASA CON IL CENTRO STORICO

admin 20 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_0253

LA SALERNITANA CHIAMA SERSE COSMI IN PANCHINA

admin 23 Febbraio 2026
img_0249

AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

admin 23 Febbraio 2026
calcio

IL MONOPOLI VINCE ALL’ARECHI PER LA SALERNITANA E’ NOTTE FONDA

admin 22 Febbraio 2026
Pinuccio

AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

admin 22 Febbraio 2026
a7eab9a5-841e-4559-9bbb-6d8f1fad4f99

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026