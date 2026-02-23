LA SALERNITANA CHIAMA SERSE COSMI IN PANCHINA

Sarà Serse Cosmi e non Stendardo la cui scelta sarebbe stata una scelta migliorea guidare la Salernitana fino al termine della stagione di Lega Pro, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave play-off e chiudere la stagione da protagonista. Il tecnico perugino prende il posto di Giuseppe Raffaele, sostituito dopo il ko interno contro il Monopoli e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.Biglietti partite Salernitana

La scelta della dirigenza granata è ricaduta su un profilo esperto, capace soprattutto di dare una scossa al gruppo squadra. Cosmi è noto per il suo temperamento vulcanico, le spiccate capacità motivazionali e un gioco energico basato sul modulo 3-5-2, o 5-3-2 in fase difensiva. La sua filosofia punta su grinta, passione e valorizzazione dei giocatori, instaurando un rapporto diretto con la squadra.

L’ultima esperienza di Cosmi su una panchina risale al 2022, all’estero, con il Rijeka in Croazia, conclusasi prematuramente dopo dieci giornate (3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte) e una clamorosa eliminazione agli ottavi di coppa contro il BSK Bijelo Brdo, ultima in classifica nella serie cadetta, seguita dalla pesante sconfitta interna contro la Dinamo Zagabria (2-7).

Il tecnico perugino è chiamato ora a imprimere carattere e determinazione alla Salernitana, puntando su un modulo consolidato e su uno spirito combattivo per le ultime partite decisive della stagione.

