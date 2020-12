Solo dopo 4′ come sempre all’esordio Balotelli va in goal(foto). La partita finirà poi 2-0 con i padroni di casa padroni assoluti del gioco e della partita.Il gol arriva contro la Salernitana nel campionato di Serie B, una parentesi che l’attaccante si augura possa essere minuscola: la sua ambizione è di tornare quanto prima in massima serie con la società di Berlusconi e Galliani. Una dolce ambizione che Balotelli, col suo talento, potrebbe trasformare in realtà. Non è la prima volta che Supermario segna al suo esordio. Le sue prime volte sono spesso indimenticabili, peccato che manchi il resto. La continuità non è il suo forte ma a Monza si augurano possa cambiare la cattiva abitudine.

La Salernitana incappa nella terza sconfitta in campionato sul campo del Monza: i lombardi si impongono per 3-0 con reti di Balotelli, Barillà e Armellino, dimostrandosi superiori dal punto di vista tecnico rispetto alla truppa di Castori.