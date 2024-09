LA SALERNITANA CROLLA ANCHE IN CASA LA GARA COMINCIA CON DUE ORE DI RITARDO

Primo tempo scoppiettante. Al 2° minuto Il gol di Nicholas Bonfanti per lo 0-1. Parità ristabilita da Tongya al 15°. Poi calcio di rigore nel finale della prima frazione trasformato sempre da Bonfanti che fa doppietta e 4 gol in questa Serie B.Il secondo tempo prosegue a ritmi molto più bassi con le squadre stanche per l’intensità sostenuta nei primi 45 minuti. Al 62° Tramoni realizza un gol fantastico. Controlla, sposta la palla e da lontano la mette sotto all’incrocio per il momentaneo 1-3.Un altro calcio di rigore nel finale di tempo, questa volta per la Salernitana. Simy trasforma e i campani ci credono.Non c’è però abbastanza tempo e la partita termina 2-3. Vince la squadra di Inzaghi!

La Salernitana rimane ancorata a 6 punti e scende al 14° posto in classifica. Sarà impegnata al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Reggiana nel prossimo turno di campionato.

Vola il Pisa di Super Pippo Inzaghi al comando in virtù degli 11 punti maturati sino a qui. Ora attende il Brescia tra le mura amiche dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani .

IL GIALLO DEL VAR

La partita fra Salernitana e Pisa sarebbe dovuta cominciare alle ore 15, ma alle 16:30 delle squadre in campo non c’è traccia. L’inizio della sfida di Serie B è stato rimandato per un motivo surreale: la scarsa connessione a internet dello Stadio Arechi non consente stabilità al VAR che quindi non può essere utilizzato. Un problema tecnico non di poco conto, dato che la gara non può cominciare senza l’aiuto della tecnologia.

Non era mai successo prima in Italia e il contrattempo costerà alle due squadre una perdita di tempo di almeno tre ore. La soluzione esiste, ma per costruire una sala VAR apposita all’interno dello spazio serve tempo, soprattutto per l’arrivo degli arbitri che dovranno restare davanti ai monitor.

Problema al VAR all’Arechi

Salernitana e Pisa erano scese regolarmente in campo per il riscaldamento, in attesa di cominciare la partita alle ore 15:00. Un incontro importante, soprattutto per i toscani che si giocano la vetta solitaria della classifica, ma purtroppo non hanno potuto rispettare la contemporaneità del pomeriggio di Serie B, andando incontro a ritardi colossali.

Il VAR non funziona in Como-Bologna sul gol di Cutrone: 6 minuti di attesa, poi la telefonata all’arbitro

Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, è stato avvisato di un problema singolare al VAR: i problemi della linea internet all’Arechi non consentono la connessione con il VAR, elemento fondamentale senza il quale la partita non può assolutamente cominciare. Che fare per risolvere? Intanto le due squadre sono state rimandate negli spogliatoi e sono tornare di tanto in tanto in campo per riprendere il riscaldamento.

Un primo tentativo di connessione è stato fatto alle 15:45, ma siccome i problemi non sono stati risolti c’è bisogno di una soluzione di emergenza. La Salernitana dovrà allestire una sala VAR apposita all’interno dello stadio e attendere l’arrivo dei due arbitri designati che si occuperanno dei monitor: uno dei due è Fabio Maresca, scelto per la prossimità della sua sezione con la città di Salerno.

Non è ancora chiaro quando potrà riprendere la partita, dato che le operazioni richiederanno del tempo che non può essere stimato con sicurezza. In ogni caso il club conta di poter garantire il fischio d’inizio entro le ore 18, tra le polemiche del pubblico che dagli spalti rumoreggia da diverso tempo.

Il VAR non funziona in Como-Bologna sul gol di Cutrone: 6 minuti di attesa, poi la telefonata all’arbitro

Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, è stato avvisato di un problema singolare al VAR: i problemi della linea internet all’Arechi non consentono la connessione con il VAR, elemento fondamentale senza il quale la partita non può assolutamente cominciare. Che fare per risolvere? Intanto le due squadre sono state rimandate negli spogliatoi e sono tornare di tanto in tanto in campo per riprendere il riscaldamento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...