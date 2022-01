La Salernitana domani non si presenta in campo conto il Venezia. All’arrechi ci saranno solo l’arbitro e il Venezia. L’asl ha fermato la squadra granata.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Sono 23 i calciatori indisponibili tra positivi al Covid (9) e contatti stretti messi in quarantena. Solo quattro calciatori sono stati esentati dall’isolamento e teoricamente potrebbero scendere in campo: uno si è recentemente negativizzato, gli altri tre hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni. L’Asl può intervenire solo nel caso di un contagio esteso, quindi di un vero e proprio focolaio come è stato ritenuto quello della Salernitana. Da quarantena pure per 10 elementi della squadra Primavera, protagonista due giorni fa di un test amichevole con la prima squadra che ha visto in campo calciatori poi risultati positivi.

BIGLIETTI

Per chi ha acquistato il tagliando ad apertura di prevendita, ignaro di quel che sarebbe accaduto in seguito, l'impianto sarà aperto. Ma allo stadio ci saranno solo arbitri e il Venezia, che oggi ribadirà per bocca dell'allenatore Paolo Zanetti la sua decisione di partire (conferenza del tecnico nel pomeriggio, ndR). La Salernitana, paradossalmente, si ritroverà ad organizzare un evento a cui non potrà partecipare, con tutte le spese del caso (apertura stadio, steward, personale vario, proprio come se si giocasse). Tecnicamente, come detto, anche il tifoso potrebbe accedere all'impianto, se munito di biglietto. Dovrebbe essere previsto, però, il rimborso del costo sostenuto, oppure la riemissione del tagliando in modo gratuito in occasione dell'eventuale partita di recupero, se e quando la giustizia sportiva lo accorderà.