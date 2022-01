IL NUOVO PRESIDENTE ASSE CON LELLO CICCONE

La Salernitana cambia pelle, padrone e società con Iervolino il re delle Università, aveva la Pegaso poi ceduta. Lotito non esiste più e non sarebbe esistito comunque. Il merito all’ex patron di averla ortata dai dilettanti alla serie A ma successivamente, per come si è comportato, avrebbe meritato solo un paio di calci nel sedere. Ormai è acqua assata. Noi da sempre avevamo detto che non sarebbe stata esclusa, è una ipotesi che non abbiamo mai preso in considerazione e in questi lunghi mesi non abbiamo fatto mai un nome ne una ipotesi, ci siamo limitati a raccontare i fatti come in questo momento.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE E L’ITER

Danilo Iervolino dopo gli ultimi controlli bancari in programma nella giornata di lunedì, diventerà il nuovo proprietario della società granata. Una giornata, quella dell’ultimo dell’anno scandita da una corsa all’offerta. Non è ancora chiaro il numero preciso degli acquirenti che si sono fatti avanti per rilevare la Salernitana. Di certo aveva presentato un’offerta il notaio salernitano Roberto Orlando mentre erano segnalate in arrivo le proposte da parte di un fondo americano e della cordata di Domenico Cerruti e Francesco Agnello insieme ai quali c’erano altri 4 imprenditori.

Prima della mezzanotte di i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli hanno sciolto le riserve, comunicando alla Figc l’offerta ritenuta più vantaggiosa per il futuro della Salernitana.

ORA SCATTA LA PROROGA DI 45 GIORNI

Ora scattano i 45 giorni di proroga che serviranno per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Giorno 6 la Salernitana sarà regolarmente in campo e per il momento, salvo sorprese, sarà ancora l’attuale staff dirigenziale a traghettare la Salernitana in special modo nel calcio mercato di riparazione. Ora è di quello che bisogna parlare. Le prossime ore serviranno a rendere chiara alla piazza la nuova società e i nuovi programmi.

IL NUOVO PRESIDENTE IN VACANZA E L’ASSE CON LELLO CICCONE

Danilo Iervolino è in vacanza a Pescasseroli sulla neve dove ha appreso la notizia di essere il nuovo padrone della Salernitana. Le sue prime dichiarazioni da nuovo patron.”Farò di tutto – dice – per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club“. Da definire il ruolo di Fabiani,Avallone e Bianchi, una drigenza vincente pronta a mettersi a lavoro con il nuovo proprietario.Sergio Vessicchio