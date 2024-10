LA SALERNITANA GIOCA BENE MA PERDE

All’ “Arechi” la Salernitana viene superata dallo Spezia. Al 13’ granata pericolosi con una gran conclusione di Verde respinta lateralmente da Gori. Al 29’ tentativo dalla distanza di Njoh, palla di poco a lato. Al 32’ grande occasione per gli ospiti: dagli sviluppi di un corner Soleri colpisce di testa da pochi passi e sfiora il palo. Al 45’ bel diagonale di Reca, palla che termina sul fondo.

Il primo tempo si chiude senza reti. Al 9’ della ripresa vantaggio Spezia con la rovesciata di Soleri. All’ 11’ conclusione di Njoh respinta lateralmente da Gori. Al 17’ granata pericolosi con Tongya, salva Gori che respinge in angolo. Dagli sviluppi del corner ci prova Bronn dal limite, palla che sfiora il palo e va sul fondo. Al 22’ occasione Spezia con il tiro di Bandinelli respinto in angoli da Sepe. Al 28’ raddoppio degli ospiti con il colpo di testa di Bertola. Al 34’ occasione per i granata con Bronn, salva fori sulla linea. Finisce 0-2.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...