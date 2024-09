LA SALERNITANA IN TRASFERTA A REGGIO EMILIA SI GIOCA ALLE 15

In campo nel giorno di San Matteo

. In campo con una maglia speciale dedicata al proprio Santo Patrono, in campo per trovare i primi punti esterni del campionato. Queste le ambizioni di Giovanni Martusciello per Reggiana-Salernitana, sfida in programma sabato 21 settembre alle ore 15,00 al Mapei Stadium. Di fronte gli uomini di Viali, al pari dei granata reduci da due sconfitte consecutive, alla seconda gara di fila tra le mura amiche.

In casa Bersagliera out per infortunio Tongya (oltre allo squalificato Kallon), il trainer recupera almeno per la panchina Soriano e Reine-Adelaide, alla prima convocazione con la sua nuova squadra. Chance dal 1′ per Wlodarczyk, dietro si dovrebbe vedere Jaroszynski, Maggiore spinge per una maglia da titolare. Presenti quasi 2500 tifosi al seguito di Verde e compagni…

