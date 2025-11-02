LA SALERNITANA NON VA OLTRE IL PAREGGIO A LATINA 0-0
La Salernitana pareggia 0-0 a Latina e manca l’opportunità di allungare sul Catania, fermato in trasferta sul 2-2 dalla Casertana. Un pomeriggio di rimpianti per la squadra di Raffaele incapace di approfittare del passo falso dei rossazzurri e di dare una spallata alla classifica.
Gara bloccata, poco brillante e segnata da un primo tempo tra i più opachi della stagione, con manovra lenta e poche idee. Nella ripresa, grazie agli ingressi di Di Vico e Ferrari, arriva una scossa, ma non basta: la porta resta stregata e il “Francioni” si conferma terreno ostico. Un pareggio che sa di occasione persa e lascia il rammarico per due punti pesanti lasciati per strada