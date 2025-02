LA SALERNITANA NON VINCE NEANCHE CONTRO IL FROSINONE 1-1

Bella cornice di pubblico all’Arechi per questo spareggio salvezza praticamente tra le due squadre. Clima gradevole per questo ultimo week-end di febbraio. Gara veemente dai primi minuti, subito giallo per Caligara. Pericoloso in mischia Bohinen, Christensen c’è. Giallo anche per Di Chiara per un’entrata su Ghiglione. Al 28’ azione ciociara manovrata, botta di Partpilo e gol gialloblu. I granata accusano il colpo, Christensen salva di ginocchio poi Ambrosino cade in area e viene ammonito per simulazione. Al 35’ sinistro alto di Di Chiara. Fuori Reine Adelaide dentro Tongya. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nella Salernitana fuori Caligara, dentro Zuccon. Frosinone sempre con il pallino del gioco. Nei granata ci prova Tongya, deviato da Monterisi. Girata di sinistro di Cerri, Cerofolini salva in angolo. Ci prova anche Bronn palla out. Triplo cambio per il Frosinone: escono Ambrosino, Begic e Partipilo, entrano Pecorino, Ghedjemis e Distefano. Flipper in area ciociara, spunta Ghiglione che batte il portiere. Corazza per Njoh. Buon opportunità per Cerri e Ghiglione, palla alta. Nel Frosinone Lucioni per Vural. Ci prova Amatucci, respinta la sua doppia conclusione. Doppio cambio per la Salernitana: escono Verde e Ghiglione, entrano Raimondo e Stojanovic. Fallo di Di Chiara già ammonito, doppio giallo ed espulsione. Bianco inserisce Oyono per Di Stefano. All’85’ Cerri ha l’occasione per il raddoppio miracolo di Cerofolini. Sul finale Bronn di testa palla che non entra per un soffio. Nel recupero Raimondo ancora impreciso. Rosso nel finale anche per Kone

