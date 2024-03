LA SALERNITANA ORA E’ IN SERIE B SCONFITTA ANCHE A CAGLIARI 4-2

I sardi conquistano la seconda vittoria consecutiva pesantissima, il Cagliari batte Salernitana 4-2 La cronaca Sassuolo supera Frosinone 1-0 La cronaca

Seconda pesante vittoria consecutiva per i sardi che riescono a scavalcare momentamente ben cinque squadre, salendo al tredicesimo posto: a segno Lapadula e Gaetano nella prima frazione, Shomurodov suggella il successo con una doppietta, nonostante un black-out nella seconda frazione che aveva permesso ai granata di reagire riaprendo la gara con Kastanos e Maggiore.

Parte bene la Salernitana ma è Lapadula al 10’ che salta Ochoa e Manolas e deposita in rete, dopo il check al var gol convalidato per i sardi. Dopo 5 minuti in ripartenza Jankto sfiora il raddoppio. Mina di testa spara alto. Per i granata ci prova Tchaouna, Scuffet respinge. Ci prova Kastanos di testa, la difesa respinge. I sardi trovano il raddoppio con Gaetano ma stavolta è off-side. Nella successiva ripartenza Gaetano deposita in rete nuovamente e stavolta è regolare. Termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Shomurodov per Gaetano nei sardi ad inizio ripresa. Fuori Manolas dentro Pirola nei campani. Proprio per Shomurodov dopo 6 minuti cala il tris dopo un recupero palla di Augello. Maggiore prova a riprrire qualche speranza, c’è Scuffet. Un minuto dopo cross di Zanoli, Kastanos fa 3-1. Da calcio d’angolo Candreva pesca Maggiore che di testa fa 2-3. Liverani inserisce Simy per Weissman. Ranieri inserisce Oristanio, Viola e Azzi per Nandez, Lapadula e Jankto. Traversone velenoso di Kastanos, Scuffet smanaccia. Giallo primo per Augello e poi per Kastanos. Entrano Gomis e Sambia nella Salernitana per Coulibaly e Zanoli. In una ripartenza micidiale ancora Shomurodov mette dentro, 4-2 sardo. Entra Wieteska per Dossena nei padroni di casa. Ci prova Candreva al volo servito da Kastanos palla fuori. Sempre Shomurodov sfiora la tripletta in mischia

CAGLIARI-SALERNITANA

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (32′ st Wieteska); Deiola, Makoumbou; Nandez (20′ st Viola), Gaetano (1′ st Shomorudov), Jankto (20′ st Azzi); Lapadula (20′ st Oristanio). A disposizione: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Obert, Kingstone, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli (28′ st Sambia), Manolas (1′ st Pirola), Fazio, Bradaric; Coulibaly (28′ st Gomis), Maggiore, Kastanos (41′ st Basic); Candreva, Tchaouna; Weissman (19′ st Simy). A disposizione: Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Legowski, Martegani, Vignato, Ikwuemesi. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 – assistenti: Prenna e Palermo. IV uomo: Manganiello. Var: Di Paolo/Avar: Abisso.

RETI: 12′ pt Lapadula (C), 40′ st Gaetano (C), 7′ st Shomorudov (C), 10′ st Kastanos (S), 12′ st Maggiore (S), 31′ st Shomorudov (C)

NOTE. Ammoniti: Augello (C), Kastanos (S), Sambia (S). Angoli: 4-4. Recupero: 1′ pt

