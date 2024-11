LA SALERNITANA PAREGGIA A COSENZA 1-1

Termina in parità il match tra Cosenza e Salernitana, un gol per tempo. Padroni di casa in vantaggio al 37′, Florenzi fulmina Sepe con un potente tiro sotto la traversa. Pareggio della formazione ospite al 64′, Verde trasforma con freddezza un calcio di rigore.

Nel prossimo turno di Serie B per il Cosenza impegno in trasferta sul campo del Brescia, la Salernitana ospiterà in casa il Bari.

Il Cosenza non riesce a ripetersi dopo il blitz di Reggio Emilia e pareggia al Marulla 1-1 contro la Salernitana. Non è bastato il bellissimo gol di Aldo Florenzi in chiusura di primo tempo per conquistare i tre punti. Nella ripresa una ingenuità di Martino provoca un calcio di rigore per la Salernitana, che realizza con Verde e riacciuffa il pari. Occasione mancata per i Lupi, che vincendo sarebbero usciti dalla zona playout e invece sono ancora al terzultimo posto, scavalcati dal Cittadella, che ha vinto a Palermo. È comunque un pareggio che dà continuità, con la squadra di Alvini al quarto risultato utile consecutivo.

