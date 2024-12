LA SALERNITANA PAREGGIA A MODENA E MUOVE LA CLASSIFICA

Il tecnico Colantuono conferma il 3-4-2-1, modulo che ha garantito equilibrio e incisività nell’ultima uscita. Hrustic sarà il fulcro del centrocampo, con Amatucci a dirigere le operazioni e Soriano, pronto a alternarsi tra mezzala e rifinitore. Sulle fasce, Ghiglione e Stojanovic dovranno garantire copertura e spinta.

In difesa, davanti a Sepe, agirà il trio composto da Bronn, Ferrari e Jaroszynski, mentre in attacco spazio ancora a Wlodarczyk, affiancato dall’inamovibile Verde, chiamato a trascinare i suoi.

Nel Modena, mister Mandelli schiera Mendes come riferimento offensivo, supportato da Caso e Palumbo sulla trequarti. A centrocampo, Gerli guida la manovra, con Idrissi e Beyuku sulle fasce.

La sfida di oggi rappresenta un esame cruciale per i campani, che cercano conferme e punti preziosi per proseguire la scalata in classifica. Sul fronte opposto, un Modena affamato di risultati promette battaglia.

LA PARTITA

Circa 1000 i tifosi granata presenti al Braglia. Cielo nuvoloso e temperatura pungente. Gara equilibrata nei primi minuti. Primo giallo per Stojanovic al 12’. Ci prova al quarto d’ora Amatucci, palla alta. Nei canarini ci prova Caso, chiuso dalla difesa granata. Anche Idrissi sul taccuino dell’arbitro. Ci prova Santoro di destro che sfiora il palo. Ci prova anche Palumbo, palla fuori. Pressione del Modena ma la Salernitana tiene.

SECONDO TEMPO

Cambio nella Salernitana: esce Wlodarczyk, entra Simy. Pronti, via e Salernitana in vantaggio con Soriano che sfrutta una respinta emiliana. Palumbo al 50’ prova a rientrare nel match, sinistro parato da Sepe. Pericoloso su calcio d’angolo il Modena, la palla sfila fuori. Doppio cambio per il Modena: escono Idrissi e Beyuku, entrano Defrel e Ponsi. Nella Salernitana esce Hrustic, entra Maggiore. Proprio Defrel imbecca Palumbo di tacco che deposita in rete. 1-1. Simy ha subito l’occasione del raddoppio, Gagno compie il miracolo. Doppio cambio per il Modena: esce Caso entra Bohzanaj. Esce anche Ponsi, entra Di Pardo. Dopo un gol annullato al Modena per fuorigioco ci prova Bronn di testa, palla fuori. Al 35′ – Cambio nella Salernitana: esce Soriano, entra Kallon. Nel Modena Gliozzi per Mendes. Nel finale dentro Di Vico e Gentile per i granata al posto di Stojanovic e Verde. Proprio Di Vico ci prova, palla in curva. Decisivo in chiusura Bronn nel finale

Tabellino

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Dellavalle, Cauz; Beyuku (18′ st Defrel), Gerli, Santoro, Idrissi (18′ st Ponsi, 28′ st Di Pardo); Caso (28′ st Bohzanaj), Palumbo; Mendes (40′ st Gliozzi). A disposizione: Bagheria, Sassi, Magnino, Zaro, Duca, Battistella, Abiuso. Allenatore: Mandelli

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Hrustic (18′ st Maggiore), Amatucci, Stojanovic (43′ st Gentile); Verde (43′ st Di Vico), Soriano (35′ st Kallon); Wlodarczyk (1′ st Simy). A disposizione: Corriere, Fiorillo, Ruggeri, Velthuis, Braaf, Fusco. Allenatore: Colantuono

