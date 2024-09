LA SALERNITANA PAREGGIA CON LA REGGIANA

Le due squadre si dividono la posta in palio e muovono entrambe la classifica dopo aver perso le ultime 2 di campionato.Secondo tempo sulla falsa riga del primo. Prima fase di equilibrio e predominio Salernitana nella seconda parte.Alla fine sono 2 le conclusioni verso la porta da parte della Reggiana, che è andata vicinissima al gol con Portanova che ha colpito la traversa su calcio di punizione.Sono 7 invece le occasioni per la Salernitana, che ci ha provato davvero in tutti i modi, trovando però un ostacolo insormontabile chiamato Francesco Bardi! Almeno 4 le occasioni nitide neutralizzate dall’estremo difensore della Reggiana. E come non sottolineare l’occasione clamorosa sprecata da Braaf che si divora il gola calciando sopra la traversa dall’altezza del dischetto dell’area di rigore.

La Reggiana quindi raggiunge quota 8 punti e rimane al decimo posto. Nel prossimo turno andrà a fare visita alla Carrarese. La Salernitana sale al 13° posto con i suoi 7 punti.

