E’ bastato far un pareggio in casa che social e monnezza varia si sono già riempiti di insulti e di improperi verso dirigenza, squadra società, allenatori, staff, giocatori e via dicendo. Un pareggio forse inatteso perchè a questo punto ogni partita può significare passi avanti verso la promozione in serie A e che non da il via libera alla Salernitana per il secondo posto solitario in classifica.

LA CRONACA

Al 13′ ospiti pericolosi con un colpo di testa di Sciaudone che termina di poco a lato. Al 28′ ci provano i granata con una conclusione di Coulibaly che termina a lato. Al 35′ occasione per il Cosenza: cross di Carretta e colpo di testa di Gliozzi, si supera Belec e devia in angolo. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 27′ della ripresa grande occasione per i granata: cross basso di Kupisz e tiro a botta sicura di Kiyine, respinge in angolo Falcone. Al 33′ Cosenza pericoloso con una conclusione dalla distanza di Sciaudone che si stampa sul palo. Al 33′ ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Di Tacchio che esce di poco a lato. Nel finale la Salernitana ci prova ma finisce 0-0.

Un pareggio amaro per questo motivo, ma di fatto una sconfitta perchè un pareggio in casa, a questo punto è proprio una sconfitta. La gente è un po delusa ma sicuramente c’è grande fiducia per la serie A. La squadra è solida e ha i numeri per ben figurare.

Via libera alla monnezza, i tirapiedi, i falsi ultras e agli scappati di casa degli striscioni non firmati che sui social stanno strombazzando a più non posso. Stanno rompendo le palle da quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita. COMMENTI,CRONACA E ALTRO SU WWW.CALCIOGOAL.IT