LA SALERNITANA PASSA ANCHE A RAVENNA 0-2 E TROVA IL BRESCIA
Con lo stesso risultato della gara di andata, la Salernitana vince a Ravenna e conquista la semifinale playoff.
Risultato maturato nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Bianconi per somma di ammonizioni.
Al 69′ contropiede di Villa che salta nettamente Da Pozzo e con il mancino non lascia scampo a Poluzzi facendo il settore ospiti con oltre 500 su porte giunti da Salerno.
Tre minuti più tardi arriva il gol che chiude il match, a siglarlo è il neo entrato Roberto Inglese che gira in rete con il mancino un assist di Villa.
I padroni di casa terminano la gara in nove uomini per l’espulsione del capitano Esposito che colpisce platealmente Achik con l’arbitro Mastrodomenico che lo manda sotto la doccia anzitempo.
Domenica si torna all’Arechi dove i granata troveranno l’Union Brescia che ha eliminato il Casarano nell’altra gara dei quarti di finale.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.