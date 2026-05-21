21 Maggio 2026

LA SALERNITANA PASSA ANCHE A RAVENNA 0-2 E TROVA IL BRESCIA

admin 21 Maggio 2026

Con lo stesso risultato della gara di andata, la Salernitana vince a Ravenna e conquista la semifinale playoff.

Una gara nella quale la Salernitana non ha mai subito serie difficoltà.

Risultato maturato nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Bianconi per somma di ammonizioni.

Al 69′ contropiede di Villa che salta nettamente Da Pozzo e con il mancino non lascia scampo a Poluzzi facendo il settore ospiti con oltre 500 su porte giunti da Salerno.

Tre minuti più tardi arriva il gol che chiude il match, a siglarlo  è il neo entrato Roberto Inglese che gira in rete con il mancino un assist di Villa.

I padroni di casa terminano la gara in nove uomini per l’espulsione del  capitano Esposito che colpisce platealmente Achik con l’arbitro Mastrodomenico che lo manda sotto la doccia anzitempo.

Domenica si torna all’Arechi dove i granata troveranno l’Union Brescia che ha eliminato il Casarano nell’altra gara dei quarti di finale.

 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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