LA SALERNITANA PERDE 3-2 ORA HA IL DOVERE DI RINCORRERE

Bella giornata di sole su Carrara. 800 i supporters granata nel settore ospiti. Campani in tenuta bianca, toscani in colore verde. Gara che stenta a decollare, primo squillo di Cerri (quello granata) che da buona posizione viene chiuso in corner. Ci prova Lochoshvili di testa Fiorillo blocca. Giallo per Njoh al 25’. Alla mezz’ora Leonardo Cerri sponda Carrarese in girata sfiora il palo. Un minuto dopo azione avvolgente dei toscani, ci prova Cicconi, Christensen respinge e Zanon porta in vantaggio i padroni di casa. I granata sbandano, ancora Zanon pericoloso sulla destra, poi Guarino alto di testa. Giallo anche per Stojanovic. Ci prova Bronn di testa, sfera sfiorata. Nel finale di tempo palla in area per Finotto che controlla si gira e raddoppia. Gli ospiti non riescono a riorganizzarsi anzi è la Carrarese a concludere la prima frazione in scioltezza.

SECONDO TEMPO

Breda corre ai ripari, dentro Verde e Zuccon, fuori Caligara e Stojanovic. Parte forte la Carrarese, dormita della difesa campana e Zuelli fa tris. Leonardo Cerri ammonito lascia il campo a Manzari. Nei granata spazio a Reine Adelaide per Tongya. In mischia proprio Adelaide trova il gol. 3-1 controllando la sfera e battendo Fiorillo. Zuelli ha subito la palla del poker che spreca. Breda gioca la carta Simy per Raimondo. Calabro non si fida e opta per un triplo. Fuori Finotto per Torregrossa, Zuelli per Giovane e out Zanon per Bouah. Ci prova proprio Manzari, Christense stavolta attento. Palla in area da un cross, sfera a Bronn che dal dischetto spara alto. Fuori Amatucci dentro Soriano. Proprio Soriano provoca la deviazione nella sua porta di Giovane, ora è 3-2. Tentativo di Simy in area, girata e Fiorillo blocca. Nei toscani Capezzi per Cherubini. Fiorillo blocca un’altra palla importante.

