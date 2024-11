LA SALERNITANA PERDE 4-0 CON IL SASSUOLO SITUAZIONE CRITICA

Salernitana solo a sprazzi in una partita dominata dal Sassuolo, che per distacco è la squadra più forte del campionato e che strameritatatamente s’aggiudica la sfida del Mapei.

E a quegli sprazzi – di Verde, ma anche di Vlodarczyk e del riapparso Reine-Adelaide, quasi tutti racchiusi in quella fase della ripresa immediatamente precedente al gol dell’1-0 “regalato” da Fiorillo – che Colantuono deve aggrapparsi per invertire il trend negativo di risultati (2 pari in 6 gare) e per risalire la classifica.

Troppa la differenza tecnica tra le due formazioni per giudicare correttamente il debutto del tecnico subentrato a Martusciello. Colantuono ha cambiato modulo tattico in avvio, ha cambiato di nuovo spartito e interpreti dopo 54 minuti, e qualcosa di diverso, di incoraggiante si è intravisto nell’undici granata, sebbene non ci sia stata granché partita.

Certo il 4-0 finale è una punizione pesante e non aiuta a ri-partire nella direzione giusta. Ma guai a lasciarsi adesso sopraffare dal disfattismo. Bisogna fare quadrato, rimboccarsi le maniche e convincersi tutti – anche quelli che continuano a riempirsi la bocca di ambizioni playoff – che l’unico obiettivo a breve e medio termine è salvare (almeno) la categoria.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

