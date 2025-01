LA SALERNITANA PERDE A PISA PER I GRANATA NON BASTA LA SUPERIORITA’ NUMERICA 1-0

Giornata soleggiata anche se ventosa a Pisa per questo match della 23isma giornata. Inizio veemente dei nerazzurri. Subito ammonito Ghiglione, in campo all’ultimo per un indisposizione di Stojanovic. Al 13’ gomito largo di Marin su Tongya, il Var lo rivede e rosso per il capitano pisano. Azione manovrata della Salernitana, Ghiglione spara fuori. Inzaghi corre ai ripari, dentro Abildgaard per Meister. Un minuto dopo Cerri non ci arriva su un cross di Ruggeri. Al 21’ errore di Tongya, si invola Moreo verso l’area, Lochoshvili lo atterra e ammonizione. Check al Var che conferma. Ci prova Moreo al 40’ palla fuori. Termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Breda ad inizio ripresa inserisce Jaroszinski e Reine Adelaide per Njoh e Tongya. Giallo anche per Girelli. Dopo un’azione granata concitata, ammonito anche Ferrari. Al 55’ palla in area granata e Moreo da pochi centimetri deposita in rete. Breda inserisce Raimondo per Verde e Caligara per Girelli. Reine Adelaide innesca Cerri fermato fallosamente da Rus che viene ammonito. Ci prova Raimondo di sinistro, palla out. Inzaghi inserisce Calabresi e Piccinini fuori Lind e Rus. Sempre Raimondo tutto solo spedisce fuori ma fuorigioco dell’ex Ternana. Piccinini sfiora il raddoppio prima la respinta di Christensen poi ancora il nerazzurro manda fuori. Fuori Amatucci dentro Torregrossa nei campani. Fuori Moreo nel Pisa dentro Sernicola e Hojholt lascia il campo a Mlakar. Ci prova Caligara da fuori, blocca Semper. Nel recupero Jaroszynski salva il raddoppio.

