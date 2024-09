LA SALERNITANA PERDE ANCORA IN TRASFERTA 1-0 A MANTOVA

Scortata in Lombardia da oltre 1300 supporters, i granata scendono in campo con quasi lo stesso undici visto martedì all’Arechi contro la Samp: unica novità l’impiego di Gentile sull’esterno difensivo al posto di Daniliuc passato al Verona sul gong del calciomercato.

Sul lato opposto spazio a Njoh mentre la coppia di centrale dinanzi a Sepe viene composta dal tandem Bronn-Velthuis. Nessuna novità di rilievo a centrocampo: complici le defezioni degli infortunati Martusciello punta su Amatucci play e con Tongya e Tello ad affiancarlo. In avanti confermato Simy punta centrale insieme con Verde e Valencia esterni.

PRIMO TEMPO

Pronti via e Salernitana subito in avanti con un corner conquistato dopo appena 45 secondi. I granata tengono bene il campo e costringono il Mantova a ripiegare provando ad uscire con la costruzione dal basso. Dal canto suo anche squadra granata sviluppa bene la manovra quando si distende da destra verso sinistra ed il primo quarto di gioco trascorre a ritmi bassi condizionati da una lunga fase di studio tra le due compagini.

Il primo squillo è di marca biancorossa: Mensah vene servito in profondità da Brigani, supera Velthuis ma calcia addosso a Sepe bravo ad uscire quasi al limite dell’area. La gara viene giocata prevalentemente a centrocampo con le squadre che non alzano il baricentro ed il ritmo non decolla.

Al 37’ punizione velenosa indirizzata verso la porta da Aramu, Sepe smanaccia con i pugni. Sullo scadere della prima frazione invece arriva la prima azione della Salernitana e porta la firma di Tongya: il ragazzo scuola Juve riceve bene palla in area, libera il destro e sfiora l’incrocio dei pali.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia subito con un cambio nelle fila dei padroni di casa: esce Redolfi ed entra Solini. Dopo il fischio d’inizio di Abisso passano appena 16 secondi e sul primo affondo dalla destra di Ruocco il Mantova trova il gol che sblocca la gara: bravo Galuppini a farsi trovare pronto: palla che sbatte sulla parte inferiore della traversa ed entra in porta.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa le si allungano e la palla riesce a girare più velocemente. La replica della Salernitana è affidata ad una conclusione in area di Tongya che calcia da posizione defilata e trova la respinta facile di Festa.

Martusciello al 56’ effettua 3 cambi in simultanea buttando dentro Stojanovic per Gentile, Torregrossa per Valencia e Braaf per Tello. Al 64’ proprio l’olandese prova il suo marchio di fabbrica calciando un destro velenoso da fuori con Festa che blocca in due tempi. Due minuti dopo e fa il suo esordio nei granata anche Hrustic che rileva Simy.

La Salernitana sembra creare i maggiori pericoli: al 70’ Torregrossa trova un passaggio geniale per Braaf che, dopo aver sbagliato il primo controllo, consegna la palla tra le mani di Festa. Nel momento migliore dei granata con una ripartenza il Mantova sfiora il raddoppio ma la conclusione di Trimboli finisce alta.

Martusciello si gioca il tutto per tutto ed al 85’ inserisce Wlodarczyk al posto di Tongya. Alla fine il risultato non cambia: il Mantova conquista il suo successo consecutivo in casa mentre la Salernitana avrà a disposizione la sosta per le Nazionali per amalgamare anche gli ultimi arrivati dal calciomercato e ripartire dal match dell’Arechi contro il Pisa dell’ex Pippo Inzaghi.

