LA SALERNITANA PERDE LA SUA TIFOSA NUMERO 1 ADDIO A CELESTE BUCCIARELLI

Salerno e la tifoseria della Salernitana si stringono attorno ai familiari, e in particolare al figlio Vincenzo Nocera, di Celeste Bucciarelli per la scomparsa della “fedelissima” granata.

Sin dall’alba di oggi anche la “piazza” social è stata invasa di messaggi di cordoglio e di ricordi per l’icona femminile del tifo granata.

Tra i primi a “salutare” Celeste è stato il senatore Andrea De Simone, ex presidente della Provincia di Salerno e socio del Salerno Club 2010: “….con gli amici del vecchio Vestuti abbiamo sperato di averti ancora con noi,al nostro bar e al nostro stadio. C’era ancora bisogno del tuo sorriso e delle tue battute. La tua famiglia, i nostri amici, la nostra Salernitana avevano ancora bisogno di te. Piazza Casalbore è sempre più povera. Ti vogliamo bene Cele’ !“.

Questo, invece, il post dell’avvocato Luciano Provenza, presidente del Conservatorio “Martucci” di Salerno: “Celeste Bucciarelli non è stata una semplice tifosa della Salernitana, è stata la donna che nel secolo scorso, con la sua presenza continua e la sua passione llimitata sui gradoni del Vestuti, ha “sdoganato” il tifo femminile, costituendo un club “le fedelissime” presente anche nelle partite esterne.

Erano gli anni in cui si riteneva che il tifo fosse monopolio esclusivo degli uomini. Celeste con la sua personalità e le sue energie, ha superato ogni barriera sociale , divenendo con il tempo una vera icona del tifo granata. Io l’ho vista al Vestuti e all’Arechi tantissime volte, non ero un suo amico, ma dentro di me ho sempre avuto un grande sentimento di stima per quella tifosa “pasionaria“.

Riccardo Santoro, presidente del Centro Coordinamento Salernitana Clubs: “Oggi abbiamo perso un pezzo di storia granata, abbiamo perso un’amica unica e straordinaria, compagna di mille avventure, una donna forte, fiera e indipendente, una vera leader della tifoseria.

Con grande commozione non posso fare altro che augurarti buon viaggio cara Celeste. Guidaci da lassù come solo tu sai fare, veglia sulla tua amata Salernitana, sui tuoi cari e su quanti ti hanno amato. Ci mancherai tantissimo, ma sarai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori e continuerai ad accompagnarci nelle tante avventure che la fede granata vorrà regalarci. Riposa in pace“.

Antonio Carmando, presidente club Mai Sola: “A Dio, mamma Celeste. Grazie per avermi fatto sentire tra tanti fratelli. Grazie per avermi insegnato l’Amore per i nostri colori. Grazie per avermi fatto sentire meno solo nelle lunghe e difficili trasferte.

Amore, protezione, fiducia: Mamma non per caso. Tutti diranno che sarai nella curva del Paradiso, avrei preferito averti affianco durante la salita dei gradoni più ostici o di quello che era la tua “casa”.

A Dio cara Celeste, porteremo avanti il tuo esempio di fede e di passione ma tu, cara Mamma Celeste, seguici come hai sempre fatto“.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...