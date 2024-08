LA SALERNITANA PERDE NEL FINALE 3-2 PARTITA ROCAMBOLESCA

Sudtirol-Salernitana per la seconda giornata di Serie B non gode delle solite gradevoli temperature del Trentino Alto Adige. Anche a Bolzano oggi 31 gradi e un avversario in più per le due compagini da sconfiggere ovvero quello del caldo. Entrambe le squadre arrivano da successi interni e sono determinate a conquistare la vittoria. Ci sono alcune novità nella formazione granata, con Sepe in porta e Tongya nel tridente insieme a Simy e Kallon. La squadra campana è motivata a ottenere risultati positivi anche perchè scortata da oltre 1000 supporters. Al Druso anche Tello dal primo minuto in mediana con Amatucci e inizialmente Maggiore, che per un problema fisico nel riscaldamento lascia spazio a Valencia. Difesa confermata con Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh dinanzi a Sepe. In panca Verde e l’ultimo arrivato Soriano. I padroni di casa si affidano in avanti a Casiraghi e Odogwu.

LA PARTITA

Parte bene il Sudtirol, buona palla per Davi che di sinistro indirizza fuori. Risponde Kallon, Poluzzi si distende in corner. Ma i Bianchi di Valente mettono ancora i brividi a Spepe, sempre Davi sciupa da due passi. Giallo per Casiraghi per fallo da dietro su Tello. Dopo il 20’ prima il solito Davi poi Praszelik trovano un attento Sepe. Al 26’ contatto Velthuis – Odogwu e calcio di rigore per il Sudtirol. Dal dischetto Casiraghi batte Sepe per l’1-0. Velthius in bambola si becca anche il giallo. Simy prova a suonare la carica ma trova solo un angolo. Al 36’ da una palla vagante Tongya trova il pari di destro. Il Sudtirol si ricompatta e nel finale di tempo Molina in area trova la palla buona e raddoppia. Nel recupero miracolo di Sepe su inzuccata di Odogwu.

SECONDO TEMPO

Doppio cambio per la Salernitana: escono Valencia e e Kallon entrano Braaf e Verde. Ancora pericoloso il Sudtirol, Daniliuc salva. Dal corner palla ad Arrigoni che prende la traversa. Entra Soriano, ultimo arrivato al posto di Tello. Ci prova Verde, palla alta. Da un batti e ribatti Braaf ha sul destro un buon pallone ricevuto da una sponda di Simy che indirizza nell’angolino per il 2-2. Triplo cambio per il Sudtirol: escono Odogwu, Praszelik e Mallamo: entrano Merkaj e Tait. Esce anche Casiraghi alla mezz’ora, entra Rover. Ancora Verde ci prova a giro, palla fuori. Sepe ci mette i pugni e sventa un pericolo a 10 dal termine su Merkaj. Si ferma Daniliuc al suo posto Gentile. Entra Davi per Molina nel Sudtirol. Nei 5’ d irecupero fuori Tongya entra Di Vico. Nel finale Rover sfiora la vittoria con un destro a fil di palo. Gol che arriva con Rover al 95′ con una girata in mischia. Esplode il Druso.

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Masiello; Molina (40′ st F. Davi), Mallamo (18′ st Tait), Arrigoni, S. Davi, Praszelik (18′ st Kurtic); Casiraghi (31′ st Rover); Odogwu (18′ st Merkaj). A disposizione: Drago, Cagnano, Martini, Crespi, Pietrangeli, Cisco, Kofler. Allenatore; Valente.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, (40′ st Gentile) Bronn, Velthuis, Njoh; Tello (10′ st Soriano), Amatucci, Valencia (1′ st Braaf); Kallon (1′ st Verde), Simy, Tongya (47′ st Di Vico). A disposizione: Fiorillo, Corriere, Bradaric, Ruggeri, Maggiore, Iervolino. Allenatore: Martusciello.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto – assistenti: Fontani e Galimberti – IV uomo: Zanotti – VAR: Volpi – AVAR: Dionisi

RETI: 28′ pt rig. Casiraghi (Su), 36′ pt Tongya (Sa), 42′ pt Molina (Su), 16′ st Braaf (Sa), 95′ Rover

NOTE. Ammoniti: Casiraghi (Su), Velthuis (Sa). Angoli: 5-5. Recupero: 3′ pt – 5′ st

