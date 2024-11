LA SALERNITANA RECUPERA MAGGIORE E TORREGROSSA LA CARRARESE ALL’ARECHI PER FARE PUNTI

La Salernitana si è allenata nel primo pomeriggio in vista della sfida con la Carrarese. Giulio Maggiore ed Ernesto Torregrossa sono tornati a lavorare sul campo, quindi le loro condizioni stanno migliorando. Anche Franco Tongya ha lavorato da solo sul campo. Nicola Dalmonte e Lilian Njoh hanno fatto terapie e piscina. La squadra ha iniziato l’allenamento con un riscaldamento atletico, seguito da lavoro aerobico e tecnico. Gli allenamenti riprenderanno domani con una doppia sessione dal mattino. La squadra si ritirerà in città da stasera e si sposterà solo per gli allenamenti.

La Carrarese di mister Calabro sta guardando al futuro con maggiore positività e si prepara per la prossima gara. Il calciatore Marco Imperiale ha parlato della soddisfazione nel battere la prima in classifica Pisa nello stadio pieno, sottolineando l’importanza di adattarsi alla Serie B. Ha anche espresso fiducia per la prossima partita contro la Salernitana, nonostante la forza della squadra avversaria. Imperiale ha dichiarato che la Carrarese andrà all’Arechi senza timori reverenziali e con l’obiettivo di portare a casa dei punti. La Serie B è stata una sfida, ma la squadra si è adattata e si sente pronta per affrontare le sfide future con determinazione.

