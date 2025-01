LA SALERNITANA RINASCE AL CENTESIMO MINUTO

Un rigore di Cerri allo scadere rianima clamorosamente la Salernitana che spinta dai 12mila dell’Arechi e dal sostegno del patron Iervolino batte la Reggiana 2-1 e torna a credere con convinzione nella salvezza. La società ha voluto coinvolgere i tifosi in un momento così delicato attraverso l’iniziativa “Tutti convocati”, che porterà oltre 12mila spettatori allo Stadio Arechi, trasformandolo in un vero e proprio fortino. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per spingere la squadra a mettere in campo grinta e determinazione, caratteristiche imprescindibili per centrare un risultato che potrebbe dare il via alla rincorsa salvezza.

Breda conferma buona parte dell’undici di domenica scorsa, Dinanzi a Sepe Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. In mediana Stojanovic dal 1′ preferito all’incerto Ghiglione e Njoh. Reine Adelaide e Amatucci sostanza e qualità in mediana. Tongya e non Verde dietro Raimondo e Cerri. In panca gli ultimi acquisti Caligara e Guasone oltre gli altri della settimana scorsa.

Reggiana che punta sull’ex Gondo unica punta appoggiato da Vergara e Portanova. Ignacchiti, Reinhart e Sersanti in mediana mentre in difesa a protezione di Bardi ecco Libutti, Sampirisi, Meroni, Fiamozzi. Arbitra Ayroldi di Molfetta.

LA PARTITA

Buona cornice di pubblico all’Arechi dopo tante settimane di vuoto. In tribuna si rivede anche patron Iervolino. Subito pericolosa la Salernitana con un colpo di testa di Ferrari servito da corner, il flipper in area emiliana è preda di Bardi. Risponde Portanova, Sepe respinge la botta dalla distanza. Ci prova ancora Cerri in un paio di situazioni ma senza fortuna. Sersanti al quarto d’ora con un fendente sfiora la traversa. Portanova vede Sepe fuori dai pali e ci prova dalla distanza, palla out. Al 25’ cross reggiano dalla sinistra, Sepe esce male con i pugni, Reinhart da buona posizione sciupa il vantaggio. La Salernitana risponde con un tiro di Tongya che si stampa sulla traversa. Giallo per Reinhart per fallo su Amatucci. Giallo anche per Cerri. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

La Reggiana inserisce Vido per Gondo. Invariata la Salernitana. Ignacchiti ammonito per fallo su Cerri, il Var richiama Ayroldi che espelle il mediano reggiano. Giallo anche per Tongya. Cerri riesce a buttare in rete ma è fuori gioco. La partita si innervosisce, ammonito anche Portanova. Azione ficcante al 60’ degli ospiti, palla dentro di Vergara e Vido deposita dentro dopo traversa di Portanova. Breda inserisce Braaf e Caligara per Raimondo e Reine Adelaide. Dopo poco Verde rileva Tongya. Negli ospiti Kumi per Portanove e Marras per Vergara. Bronn per Lochoshvili nei granata. Al 75’ cross di Verde su punizione e Cerri di testa batte Bardi. Dopo il check al Var gol assegnato, 1-1. Dentro Sosa per Fiamozzi nella Reggiana. Ci prova Braaf con una doppia opportunità, palla ribattuta. Giallo anche per Caligara. Stojanovic spara alto dopo un buon lavoro di Cerri. Sersanti in ripartenza spara altissimo dinanzi a Sepe. Occasione per Bronn che calcia di poco fuori dalla distanza. Dentro Kabashi fuori Reinhart. Otto di recupero. I granata provano il forcing. Nel finale fallo in area e rigore per i granata: Cerri dal dischetto regala la vittoria alla Salernitana

