LA SALERNITANA SBANCA GIUGLIANO 1-2
La Salernitana non conosce sosta. Nonostante il tour de force di gare ravvicinate, la squadra di Raffaele espugna il “De Cristofaro” e centra la quinta vittoria consecutiva, battendo in rimonta il Giugliano per 2-1.
Il match si mette subito in salita per i granata: Nepi porta in vantaggio i padroni di casa, ma Ferraris e il subentrato Ferrari ribaltano il punteggio, regalando alla squadra un successo sofferto ma meritato. Con questo risultato, la Salernitana consolida la vetta del Girone C e conferma il suo momento di forma eccezionale.
