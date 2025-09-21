22 Settembre 2025

LA SALERNITANA SBANCA GIUGLIANO 1-2

admin 21 Settembre 2025

La Salernitana non conosce sosta. Nonostante il tour de force di gare ravvicinate, la squadra di Raffaele espugna il “De Cristofaro” e centra la quinta vittoria consecutiva, battendo in rimonta il Giugliano per 2-1.

Il match si mette subito in salita per i granata: Nepi porta in vantaggio i padroni di casa, ma Ferraris e il subentrato Ferrari ribaltano il punteggio, regalando alla squadra un successo sofferto ma meritato. Con questo risultato, la Salernitana consolida la vetta del Girone C e conferma il suo momento di forma eccezionale.

