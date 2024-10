LA SALERNITANA SBANCA PALERMO

a Salernitana, come prevedibile, comincia con un giro palla elaborato a tutto campo: la squadra di Martusciello prova ad imporre il proprio gioco e ci riesce perfettamente. I rosanero cercano di rispondere con alcune fiammate sulle fasce, soprattutto sulla corsia di sinistra dove Di Mariano e Lund martellano il fianco avversario. I rosanero, però, mostrano notevoli difficoltà nel costruire una manovra pulita e pericolosa. Al 21’ i campani passano con un gollonzo: tiro cross di Tello che sorprende la difesa rosa e Desplanches. Al 26’ Segre sfiora il pari, la sua “puntata” di mezzo esterno esce di poco da posizione assai favorevole. La Salernitana prosegue nel giro palla, con un fraseggio quasi impeccabile: la squadra di Dionisi osserva impotente.

Ad inizio ripresa dentro Saric al posto di Segre, meno lucido del solito soprattutto negli inserimenti, e Insigne per Le Douaron: partita decisamente insufficiente per il francese. Il leitmotiv della gara non cambia di molto, la Salernitana abbassa leggermente il ritmo concedendo più spazio al Palermo, che però non affonda il colpo palesando criticità nella costruzione del gioco. Dionisi, al minuto 63, prova a dare verve alla manovra con gli ingressi di Verre ed Henry, al posto di Ranocchia e Brunori. I cambi del tecnico toscano, questa volta, non sortiscono l’effetto sperato perché la sostanza non cambia affatto. La trama offensiva dei padroni di casa è poco proficua, inficiata da una lentezza di base che ne condiziona totalmente il risultato. Nel finale vani gli attacchi dei padroni di casa, frenetici e poco ragionati: Insigne e Di Francesco sprecano da dentro l’area e la sconfitta giunge inesorabile.

Tabellino

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre (46’ Saric), Gomes, Ranocchia (63’ Verre); Le Douaron, Brunori (63’ Henry), Di Mariano (75’ Di Francesco). A disposizione: Sirigu, Vasic, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda, Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic (84’ Torregrossa), Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Amatucci, Soriano (59’ Hrustic); Verde (59’ Kallon (84’ Ghiglione)), Simy, Braaf (82’ Jaroszynski). A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Ruggeri, Wlodarczyk, Sfait. Allenatore: Martusciello.

Arbitro: Dionisi (L’Aquila).

Reti: 21’ Tello.

Ammoniti: 19’ Soriano, 34’ Segre, 68’ Amatucci, 79’ Braaf, 82’ Stojanovic, 87’ Henry,

Spettatori: 25.460 (abbonati: 13.680; ospiti: 726; biglietti: 11.780)

