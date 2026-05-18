LA SALERNITANA SUPERA IL RAVENNA 2-0 NELL’ANDATA

All’Arechi la Salernitana supera il Ravenna nell’andata del secondo turno nazionale dei playoff. All’ 8’ granata pericolosi con un tiro al volo di Tascone che sfiora il palo. Al 9’ lancio di Anastasio e conclusione volante di Ferrari che termina a lato. Al 16’ doppia occasione per i granata: cross di Berra e colpo di testa di Ferraris respinto da Poluzzi, sulla respinta Lescano ci prova anche lui di testa e la palla termina di poco alta sopra la traversa. Al 19’ conclusione di Cabianca dal limite, Poluzzi respinge in angolo. Al 24’ grande occasione sui piedi di Ferrari che da ottima posizione non trova la porta. Al 41’ ancora granata pericolosi con Berra che calcia alto da posizione favorevole. Al 42’ ospiti pericolosi con Corsinelli che spreca una buona occasione. Al 44’ girata di Ferrari, si salva Poluzzi.

Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Al 22’ della ripresa vantaggio Salernitana: angolo di Achik e colpo di testa vincente di Facundo Lescano. Al 28’ ospiti pericolosi: colpo di testa di Fischnaller respinto da Donnarumma, sulla ribattuta Tenkorang colpisce la traversa. Al 42’ raddoppio Salernitana: cross di Achik e colpo di testa vincente di Armando Anastasio. Finisce 2-0 per i granata.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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