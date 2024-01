LA SALERNITANA TENTA IL COLPO LAMELA IN ARRIVO PALOMINO

Sabatini pare che abbia intenzione di portare a Salerno l’esterno argentino Lamela giocatore molto importante trovato in argentina proprio da Sabatini che lo portò alla Roma. Come accaduto due stagioni fa, quando pensò e portò a Salerno uno dei talenti da lui scoperti in Argentina, ovvero Diego Perotti, l’idea di Sabatini stavolta conduce ad Erik Lamela (nella foto). ‘El Coco’ fu portato giovanissimo a Roma dal direttore generale della Salernitana e proprio con la maglia giallorossa riuscì ad affermarsi ed a spiccare il volo verso il Tottenham. Con gli Spurs Lamela è rimasto per ben 9 stagioni, fino al 2021 quando decise di lasciare l’Inghilterra ed approdare nella Liga nelle fila del Siviglia. Ora la Salernitana potrebbe prelevarlo in prestito secco dagli andalusi, in zona retrocessione ed a loro volta alla ricerca di rinforzi sul mercato.

L’ingaggio di Lamela, abbassatosi sensibilmente nelle ultime stagioni, rientra nei parametri del club granata e lo stesso talentuoso mancino sarebbe propenso ad un ritorno in Italia anche perchè a Salerno ritroverebbe, oltre a Sabatini, il suo grande amico Federico Fazio. Insomma le condizioni per concretizzare il colpaccio ci sono tutte. Ovviamente l’ultima parola ora spetta al presidente Iervolino che dovrà valutare la fattibilità economica dell’operazione.

BIENNALE A PALOMINO Intanto sono in dirittura d’arrivo un paio di operazioni in entrata. La prima dovrebbe essere quella che porterà in granata un altro argentino, Josè Palomino. Il difensore arriverà dall’Atalanta a titolo definitivo, per lui è pronto un biennale. L’altro arrivo dovrebbe essere un ritorno, quello di Federico Bonazzoli. Il prestito con l’Hellas Verona verrà interrotto con sei mesi d’anticipo con il pistolero che andrà a rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Inzaghi. Sabatini cerca anche un laterale di destra che possa sostituire Mazzocchi. Nelle ultime ore Zortea ha superato il veronese Faraoni, vicino alla Fiorentina. Proprio dalla squadra viola potrebbe arrivare in prestito il giovane Pierozzi, mentre il Lecce ha proposto Venuti. Per il centrocampo restano forti le candidature di Adopo, Esposito e Segre.

