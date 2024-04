LA SALERNITANA TORNA A FARE PUNTI 2-2- NELL’ANTICIPO

Sernitana-Sassuolo 2-2 nell’anticipo della 31/a giornata del campionato di Serie A.

Ospiti a segno con Laurienté (37′) e Bajrami (44′). Campani in gol su rigore con Candreva (52′) e Maggiore (91′).

Salernitana-Sassuolo è l’anticipo che apre il programma della Serie A. Per la sfida odierna Stefano Colantuono riparte dal 4-4-1-1 ma con diverse novità: in difesa c’è Pierozzi che recupera ed agirà insieme a Manolas, Pirola e Bradaric. In mezzo al campo la sorpresa è Gomis, affiancato da Maggiore e Coulibaly. In attacco spazio a Ikwuemesi supportato da Tchaouna e Candreva.

Il Sassuolo si affida a Pinamonti in attacco con Defrel, Thorstvedt e Lauriente alle spalle. Tressoldi guiderà la difesa. Arbitra Sozza.

LA PARTITA

Non c’è come prevedibile la solita cornice di pubblico all’Arechi. Temperatura gradevole in questo primo venerdi di aprile. Parte aggressiva la Salernitana con la vivacità di Tchaouna. Al 16’ cross di Pierozzi pericoloso, Consigli sventa. Ammonito Pierozzi per un’entrata da tergo. Prima della mezz’ora azione orchestrata del Sassuolo, palla a Pinamonti che batte Costil: ma gol annullato per off-side di Defrel. Ci riprova Pinamonti, palla alta. In contropiede al 38’ Laurientè colpisce per il vantaggio. Ci prova ancora Pinamonti, Bradaric mura con il corpo. Indecisione difensiva della Salernitana nel finale, Pinamonti serve Bajrami per il 2-0. Finisce il primo tempo tra i fischi granata.

SECONDO TEMPO

In apertura di ripresa si sveglia la Salernitana. Al 49′ Ferrari commette fallo in area su Tchaouna e il signor Sozza concede il rigore. Sul dischetto va Candreva che non sbaglia e accorcia le distanze. La partita è equilibrata e il Sassuolo non rinuncia ad attaccare. A metà del secondo tempo iniziano i cambi e la partita si fa più frammentata. Sono però gli ospiti a rendersi sempre più pericolosi degli avversari, mantenendo il baricentro alto. Sassuolo che va vicino anche alla terza rete in un paio di occasioni. Negli ultimi minuti i granata provano con la forza della disperazione e al 91′ Giulio Maggiore trova un insperato gol del pareggio, confermato dopo un check al VAR. Doccia fredda per il Sassuolo.

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas (32′ st Boateng), Pirola, Bradaric; Tchaouna (32′ st Vignato), Coulibaly, Maggiore, Gomis (1′ st Zanoli); Candreva; Ikwuemesi (19′ st Weissman). A disposizione: Fiorillo, Allocca, Pellegrino, Sambia, Pasalidis, Gyomber, Martegani, Legowski, Sfait, Simy. All: Colantuono.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (24′ st Kumbulla), Ferrari, Doig; Boloca, Bajrami (28′ st M. Henrique); Defrel, Thorstvedt (28′ st Racic), Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Viti, Missori, Obiang, Lipani, Tressoldi, Volpato, Castillejo, Mulattieri, Ceide. All: Ballardini.

Arbitro: Sozza di Seregno – assistenti: Bresmes e Bercigli. IV uomo: Minelli. Var: Di Paolo/ Avar: Gariglio.

RETI: 37′ pt Laurienté (Sas), Bajrami (Sas), 7′ st rig. Candreva (Sal), 45′ st Maggiore (Sal)

NOTE. Spettatori: 14.036. Ammoniti: Pierozzi (S), Maggiore (S), Laurienté (Sas), Pirola (Sal). Angoli: 2-7. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...