LA SALERNITANA TORNA AL SUCCESSO, BATTUTO IL LATINA 2-1

Primo successo sulla panchina della Salernitana per Serse Cosmi.



All’Arechi i granata battono il Latina per 2-1 all’Arechi e mantengono la quarta posizione a -2 punti dal Cosenza che fa battuto ad Altamura ed a +3 Crotone, prossimo avversario dei granata, che ha dilagato a Trapani.

Una vittoria ottenuta con tanta fatica per via delle due espulsioni di Capomaggio e Golemic.

Salernitana che passa in vantaggio al quarto d’ora con Cabianca: angolo di Achik, sponda di Golemic per il difensore granata che stoppa e tira di prima intenzione mettendo alle spalle del portiere pontino.

Quattro minuti più tardi i granata rischiano di compromettere tutto con l’ingenuo rosso a Capomaggio. Centrocampista granata colpisce con una pedata il portiere avversario in uscita bassa. Per l’arbitro non ci sono dubbi ed espulsione.

Il gol del raddoppio arriva ad inizio della ripresa con Lescano: sponda dell’argentino per Achik che in scivolata restituisce il pallone all’attaccante che anticipa il portiere Mastrantonio e mette a segno il 2-0.

Al 60′ la Salernitana rimane in 9 uomini con Golemic che va con il piede a martello su un avversario e l’arbitro che estrae il secondo rosso. Salernitana, complice anche le due espulsioni, che va in apnea ed all’81’ subisce la rete ospite. Cross rasoterra di Pace per il neo entrato Sylla che con un tiro masticato riesce comunque a mettere alle spalle di Donnarumma. Nel finale, con ben 8 minuti di recupero, è un forcing del Latina che viene ben retto dalla difesa granata.

