LA SALERNITANA VINCE A CITTADELLA E ORA VA AI PLAYOUT

Tombolato pieno per una sfida che per entrambe vale la stagione. In 1400 da Salerno per l’ultima spinta anche con la speranza dei play-out da seguire. Anche il Cittadella ha lo stesso obiettivo. Inizio vivace della Salernitana, primo giallo per Amatucci del Cittadella per fallo su Tongya. Punizione granata Hrustic e gol della Salernitana. Il Cittadella ci prova su punizione ma senza fortuna. Nel finale il Cittadella reclama un rigore, proteste venete. Al 45’ Tongya tutto solo dinanzi Kastrati spara alto. Finisce un intenso primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa con il Cittadella che inserisce Pandolfi per Rabbi. Pericolosi i veneti con Palmieri. La Salernitana risponde con Ghiglione che sfiora il palo. Dentro Masciangelo e Okwonkwo fuori Salvi e Tessitore nei padroni di casa. Ci prova Palmieri a giro palla fuori. Ammonito Christensen per aver ritardato rilancio. Dentro Soriano per Caligara nella Salernitana. Il Cittadella inserisce Vita per Tronchin. Dopo un azione veneta contropiede Salernitana e Simy fa 2-0. Nel Cittadella dentro Diaw, nei campani Cerri per Simy. Giallo per Hrustic. Dopo un occasione per Soriano fuori Tongya dentro Verde. Nel finale palo di Corazza

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...