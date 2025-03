LA SALERNITANA VINCE SUL MODENA E INIZIA A SPERARE NELLA SALVEZZA DIRETTA 1-0

Una finale da giocare con il coltello tra i denti. La Salernitana, reduce da un digiuno di vittorie che dura dal 2 febbraio e scivolata al penultimo posto dopo il ko di Cesena, cerca il riscatto contro il Modena, squadra in una posizione di classifica più tranquilla.

Davanti a 10mila tifosi, il tecnico Roberto Breda conferma l’undici sceso in campo a Cesena, nonostante le diffide per i tre difensori centrali Bronn, Ferrari e Lochoshvili, che proteggeranno Christensen tra i pali. A centrocampo confermati Ghiglione, Corazza, Amatucci, Zuccon e Soriano. In attacco spazio ancora alla coppia Verde-Cerri.

Tra le esclusioni di giornata, oltre a quelle ormai abituali di Gentile, Jaroszynski, Braaf e Simy, si aggiunge Tello, sacrificato per il rientrante Wlodarczyk, che torna in lista dopo tre gare di assenza. Ospiti con Gagno tra i pali, Dellavalle, Zaro, Vulikic in difesa, Magnino, Santoro, Gerli, Cotali in mediana. L’ex Palumbo e Caso dietro Mendes. Arbitra Giuia di Olbia.

LA PARTITA

Cielo nuvoloso all’Arechi ma temperature gradevoli. Oltre 10mila sugli spalti. Al 10’ Salernitana pericolosa con Ghiglione, palla sventata in corner. Dalla bandierina cross per Cerri palla alta. Ci prova Verde su punizione, sfera out. Ancora Cerri di testa gira bene, Gagno blocca. Mendes di testa a giro palla di poco fuori. Ci prova Palumbo su punizione, Christensen è attento. Ci prova Verde di sinistro, Gagno in corner. Ammonito Dellavalle nel Modena per fallo su Verde. Al 35’ sempre Cerri di testa, palla debole nelle mani del portiere. Termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, fallo di Bronn che si becca il giallo, diffidato salterà Bari. Punizione emiliana e tocco di braccio dello stesso Bronn, rigore assegnato da Giua, poi il Var analizza e niente penalty. Fallo di Santoro al limite, giallo e punizione Salernitana. Palla sulla barriera di Verde. Al 60’ Modena pericoloso in mischia in area granata, la difesa libera. Al 63 batti e ribatti e Soriano trova il varco con deviazione, vantaggio granata con l’Arechi che esplode. Mendes ha la palla del pari, Bronn salva miracolosamente. Nella Salernitana dentro Ruggeri e Tongya per Bronn e Verde. Nel Modena fuori Caso e Cotali dentro Gliozzi, Bozhanaj. Giallo anche per Zaro. Pericoloso Corazza che conquista un corner. Magnino ha la palla del pari, sfera di poco fuori. Nel Modena Battistella e Kamate per Santoro e Magnino. Dentro Caligara e Njoh nei granata per Corazza e Zuccon. Tocca anche a Girelli per uno stanchissimo Soriano, Mandelli risponde con Defrel per Palumbo. Cinque di recupero, forcing Modena ma la Salernitana tiene.

