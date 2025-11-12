LA SARNESESE SI AFFIDA A CAMPILONGO TERZO ALLENATORE

Cambio in panchina per la Sarnese. Dopo la separazione da Carmine Parlato, la società granata ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Campilongo, tecnico napoletano di grande esperienza nelle categorie inferiori.

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso i canali ufficiali del club, che ha confermato l’incarico al nuovo allenatore con un comunicato. Per il presidente Aniello Pappacena si tratta del nono tecnico in poco meno di tre anni, per una squadra che ora si trova al terzultimo posto nel girone H di Serie D.

Campilongo, classe 1961, ha alle spalle una lunga carriera tra Serie C e Serie D, con esperienze importanti su diverse panchine del Sud Italia: Casertana, Cavese, Avellino, Savoia e Nocerina, solo per citarne alcune. È conosciuto per la sua capacità di riportare entusiasmo e compattezza in spogliatoi in difficoltà — qualità che la Sarnese spera possano rappresentare la svolta in una stagione finora complicata.

Nel comunicato ufficiale, la società ha espresso fiducia e sostegno al nuovo mister:

“La Sarnese 1926 comunica di aver affidato a Salvatore Campilongol’incarico di allenatore della prima squadra. Mister Campilongo è un allenatore con esperienza soprattutto nelle categorie inferiori (Serie C, Serie D) e con piazze del Sud Italia, tra cui Casertana, Cavese, Avellino, Savoia e Nocerina. È caratterizzato da una grande disponibilità al rilancio di squadre in difficoltà, come lo è attualmente la nostra. Forza Mister, dacci una mano a risalire!”

