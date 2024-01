LA SCAFATESE SU EROS MEDAGLIA PER L’ARGENTINO A BREVE LA FIRMA

Siamo ai dettaglia e tra poche ore la firma del calciatore Eros Medaglia sbarcato dall’argentina dove ha concluso il campionato di serie B, brve vacanza in Brasile e poi subito in Italia, la Scafatese ha vinto la concorrenza del Castrovillari. Il giocatore è già in Italia e fra poche ore la firma. In passato ha giocato in serie A con il Velez dovrebbe essere disponibile per la prossima partita della Scafatese non quella con il Maiori al San martina ma quella successiva. Ciro Muro il tecnico canarino si è detto molto soddisfatto di questo arrivo a centrocampo dove può fare l’interno ma anche il play.

