LA SERIE D DELLE SALERNITANE, PARI TRA PAGANESE E GELBISON LA CAVESE VOLA VERSO I PROFESSIONISTI

La super capolista Cavese batte l’OstiaMare (FOTO) e vola verso la serie C, finisce in pareggio Paganese e Gelbison 1-1, L’Angri cede in casa alla Fidelis Andria, il Rotonda passa a Castellabate 0-2 e inguaia i giallorossi, la Nocerina pareggia in trasferta mentre il San Marzano pareggia nell’anticipo contro il Gladiator. Tutti i risultati e le classifiche sul nostro sito www.calciogoal.it

