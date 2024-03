LA SERIE D DELLE SALERNITANE, LA CAVESE LANCIATISSIMA VERSO LA SERIE D TORNA AL SUCCESSO LA GELBISON

La Cavese vede la serie C, due goal di Di Piazza(foto) in trasferta la mettono ad un passo dalla vittoria del campionato. Torna alla vittoria la Gelbison mentre la Paganese e la Polisportiva Santa Maria perdono fuori casa. La Nocerina nell’anticipo ha superato nel derby il San Marzano con un secco 3-0 stesso risultato con il quale l’Angri è caduta a Nardò sempre nell’anticipi. I risultati e le classifiche sul nostro sito www.calciogoal.it, dove troverete tutto. Si torna in campo giovedì prossimo.

