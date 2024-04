LA SERIE D DELLE SALERNITANE, LA CAVESE VINCE NELL’ANTICIPO

La Cavese nonostante la vittoria del campionato già conquistata vince nell’anticipo , nel girone H l’unica a vncere e l’Angri a Fasano poi perdono paganese, Gelbison e Polisportiva santa Maria ormai con un piede in eccellenza, perde anche la Nocerina pareggio per il San marzano, tutti i risultati sul sito www.calciogoal.it . Restano da giocare ancora 3 partite di campionato. Nella foto uno dei momenti di festa dopo la vittoria del campionato della Cavese ritornata in serie c dopo tre anni.

