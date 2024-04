LA SERIE D DELLE SALERNITANE, LA PAGANESE COLPO DEL KO ALLA POLISPORTIVA SANTA MARIA VINCE LA GELBISON

La Cavese non conosce ostacoli e pur avendo festeggiato la promozione in serie c da tempo continua a vincere nonostante in seguito ad uno scontro con un avversario nei primi minuti di Anzio-Cavese, il centrocampista Francesco Antonelli (foto) ha riportato micro-fratture multiple al volto.Antonelli è stato trasportato all’Ospedale Civile di Latina dove passerà la notte in osservazione, in attesa di una consulenza maxillo-facciale al quale sarà sottoposto domattina.

La Polisportiva Santa Maria retrocede matematicamente nel campionato di eccellenza dopo la sconfitta con la Paganese. Dopo 3 campionati in serie D la squadra del presidente Tavassi è ritornata in eccellenza ma il patron fa sapere che continuerà il suo percorso con i giallorossi. la Gelbison vince,l’Angri pareggia,vincono San Marzano e Nocerina.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...