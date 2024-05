LA SERIE D DELLE SALERNITANE, NOCERINA CAVESE E ANGRI CHIUDONO CON UNA VITTORIA CAVA ESPLODE LA FESTA DELLA PROMOZIONE

La vittoria è nel loro dna, la Nocerina e la Cavese chiudono in bellezza con una vittoria, vince anche l’Angri che non evita il play out, sconfitte per Paganese, Polisportiva Santa Maria già retrocesso e Gelbison, il San Marzano ha perso a Cava dei Tirreni dove esplode la festa per il ritorno in serie C, Migliaia di persone in piazza e per le strade.

