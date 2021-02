Se a Vallo della Lucania la serie D è una categoria ormai consolidata a Castellabate siamo solo agli esordi. Le due consorelle cilentane proprio l’anno scorso il giorno di San Costabile, era il 16 febbraio del 2020 offrirono un momento di grande prestigio culturale con l’arrivo di San Pantaleone in corso Matarazzo alla marina per esaltare i due compatroni (in quel giorno la Polisportiva Santa Maria vinse il big match e si mise prima largamente in avanti). E fu anche l’ultima manifestazione pubblica perchè poi è successo quello che è successo. Il calcio però sta andando avanti. Entrambe le consorelle cilentane stanno facendo un campionato a dir poco esaltante. A Vallo della Lucania c’è Maurizio Puglisi il quale qualsiasi cosa tocca la trasforma in oro e così è stato con la Gelbison il cui progetto lo fece decollare già dieci anni fa. A Castellabate Tavassi ha ispirato le doti straordinarie di Alberigo Guariglia e la Polisportiva Santa Maria ha fatto en plein con risultati sempre lusinghieri e una programmazione che ha rasentato la perfezione.

I vallesi hanno avuto grandi disagi all’inizio specialmente per l’emergenza che li ha visti vittime ma subito dopo c’è stato un rilancio invidiabile che sta portando risultati lusinghieri , la Polisportiva Santa Maria nonostante un tecnico raccomandato da Amodio a Tavassi e pluri fallito ovunque è andato sta disputando un campionato strepitoso e da applausi e merita in classifica sicuramente qualche posizione in più. Se la Gelbsion ha nel duo Ferazzoli Pascucci l’anima del successo nella Polisportiva il quadridente di attacco Maggio, Ragosta,Capozzoli e Tandara(tre ex Agropoli) un corazza di grande livello. Due società modello in due ambienti sani e che remano dalla stessa direzione. Le loro posizioni di classifica sono la risposta agli investimenti fatti, la tenuta dei due club rappresenta un fiore all’occhiello per il prestigio del calcio cilentano. La Gelbison è al terzo posto con 27 punti, la Polisportiva ne ha 24 ma con una gara in meno facilissima domani contro il Troina. In pratica sono entrambe appaiate e costituiscono in questo periodo difficile un orgoglio per il calcio, per il Cilento e per la società civile. Sergio Vessicchio