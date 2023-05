LA TRIPLETTA DI DIA NON BASTA ALLA SALERNITANA 3-3

Pari e spettacolo tra Salernitana e Fiorentina nella 33a giornata della Serie A. La tripletta di Boulaye Dia, che arriva a 15 gol (e 6 assist) nella prima stagione italiana, non vale la vittoria per i campani: González, Ikoné e Biraghi firmano il 3-3 viola.

Uno strepitoso Boulaye Dia, che firma una tripletta, non basta alla Salernitana per sconfiggere la Fiorentina: i viola reagiscono tre volte e arriva un 3-3 che non aiuta nessuna delle due squadre. L’avvio è a favore dei padroni di casa, che pressano con grande costanza e riescono a passare subito in vantaggio: Dia supera Igor, calcia sul primo palo e non lascia scampo a Terracciano, è 1-0 al 10′. La Salernitana perde Gyömbér e, col passare dei minuti, la Fiorentina prende coraggio e inizia a controllare la sfida col possesso palla. I viola sprecano con Nico González, che non sfrutta un regalo di Ochoa, ma al 35′ si riscatta incornando il perfetto cross di Dodô per il pareggio. Nel finale i toscani si mostrano molto nervosi e si va al riposo sull’1-1, che dura solo una decina di minuti. Il merito è ancora di Boulaye Dia, che strappa da centrocampo e si invola in solitaria verso la porta, annichilendo Igor (e Biraghi) e battendo Terracciano per la sua doppietta. Non è ancora finita per la Fiorentina, che pareggia al 70′: gran palla di Bonaventura, Ikoné mette a sedere Ochoa e trova il 2-2. Il portiere messicano si riscatta cinque minuti più tardi, blindando la sua porta sulla conclusione di Jovic, e le emozioni non sono finite. La Salernitana trova il tris al 79′, col rigore trasformato da Boulaye Dia dopo il fallo di Terracciano su Mazzocchi, travolto dal portiere. Sale così a 15 gol e 6 assist il bottino dell’ex Villarreal, destinato al salto in una big nell’estate che verrà. I viola però reagiscono cinque minuti più tardi con la punizione di Biraghi, unico lampo dell’ex Inter in una partita difficilissima. Un lampo che vale il 3-3 e il pareggio all’Arechi. La Fiorentina sale a 46 punti e la Salernitana a quota 35, +8 sullo Spezia terzultimo.

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2) – Ochoa 6; Lovato 6, Gyömbér sv (16′ Daniliuc 5.5), Pirola 6.5; Mazzocchi 6.5 (47′ st Sambia sv), Coulibaly 6.5, Bohinen 6 (15′ st Vilhena 6), Maggiore 5.5 (15′ st Kastanos 6), Bradaric 6; Botheim 6, Dia 8. All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Bonazzoli, Troost-Ekong, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Piątek.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano 5; Dodô 6.5, Martinez Quarta 5.5, Igor 5 (20′ st Ranieri 5.5), Biraghi 5.5; Mandragora 6 (20′ st Duncan 6), Castrovilli 5.5 (15′ st Bonaventura 6); Ikoné 6.5, Barák 5.5, González 6; Arthur Cabral 5.5 (20′ st Jovic 6). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Saponara, Terzic, Sottil, Bianco, Kayode, Brekalo.

Arbitro: Pezzuto.

Marcatori: 10′ Dia (S), 35′ González (F), 14′ st Dia (S), 25′ st Ikoné (F), 35′ st Dia (S) rig, 39′ st Biraghi (F).

Ammoniti: Mandragora (F), Castrovilli (F), Arthur Cabral (F), Daniliuc (S), Botheim (S), Martinez Quarta (F).

