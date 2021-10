Questo è Guarracino, questi sono i suoi soliti comportamenti

Il Sant’Agnello è una squadra scarsa, scadente, allenata dal peggior allenatore in circolazione. Antonio Guarracino pluri esonerato, cacciato da ogni squadra soprattutto per limiti caratteriali riuscì a vincere uno spareggio contro l’Agropoli nemmeno sa lui come avvantaggiato da una federazione che si intromise nella contesa tra Gravina e Sibilia facendo la macchietta nella gara tra la Virtus Avellino e il Sorrento con il goal validissimo annullato l’ultima giornata all’ultimo minuto alla Virtus Avellino mentre l’Agropoli già festeggiava al Guariglia. E dopo aver battuto il Sorrento andata e ritorno perse lo spareggio tutto pilotato. L’assistente di Virtus Avellino- Sorrento si chiama Simone Conforti deve vergognarsi fino a quanto campa. Guarracino da quella partita nella quale fece l’ultras non gliene è andata bene una. Cacciato da tutti gli spogliagtoi, messo alla berlina da risultati ridicoli perchè è scarso, è l’anti calcio non solo dal punto di vista tattico e tecnico ma come uomo di sport.

Un esempio poco serio di allenatore e di comportamenti basta chiedere in giro. Minacce, improrperi, calunnie, offese, diffamazioni contro tutti. L’Agropoli ha il turno favorevole, può approfittare del big Match di San Marzano dove è di scena la capolista Scafatese e può azionare la freccia del sorpasso o quanto meno di raggiungere in classifica la stessa Scafatese al primo posto. Ora il calendario è in discesa e l’Agropoli, dopo lo scossone di domenica scorsa, può mettersi in testa e arrivare fino alla fine perchè come organico è la squadra più forte del campionato. L’unico rischio è l’allenatore si sa, ma lo sanno tutti gente comune, società, dirigenza e calciatori, non lo diciamo solo noi. Questo a scanso di equivoci altrimenti si dice che la critica viene da una sola persona . Bisogna sperare che le sue uscite stravaganti e il suo non gioco possa essere colmato dalla forza della squadra, della società, e della dirigenza.

IL PUBBLICO DEVE RISPODERE E ANDARE ALLO STADIO A SOSTENERE LA SQUADRA

Riempire il Guariglia è importantissimo, far sentire allaa squadra il calore della gente è fondamentale. Si gioca alle 14,30 e il presidente ha anche messo una serie di agevoli condizioni per il tifo organizzato al soli 3 euro e avranno sempre accesso gratuito le donne, gli under 14 e gli over 60; tre gruppi di spettatori che rappresentano già quasi il 50% del pubblico. Quindi andare a sostenere la squadra è l’imperativo. Raggiungere il primo posto e rimanerci sarà fondamentale. Sergio Vessicchio