L’AGROPOLI C’E’ LA SOCIETA’ E’ DI TERZA CATEGORIA,BATTUTO IL BUCCINO IN COPPA ITALIA QUANTA DISORGANIZZAZIONE MAIESE BABY SUPERSTAR

Finisce 2-0 un goal per tempo da parte del più giovane della squadra Mattia Maiese migliore in campo insieme e Pastore e del meno giovane della squadra il quarantenne Vincenzo Margiotta su assist proprio di Mattia Maiese. Una partita spigolosa quella dei delfini perchè gli ospiti non hanno demeritato anzi forse, di certo il risultato è troppo severo per gli uomini di De Pasquale. L’Agropoli era ben messo in campo anche gli ospiti però. Gli agropolesi ancora imballati, oggi era il ventesimo giorno di preparazione, e solo ieri sabato sono scesi dal ritiro di Castelluccio in Basilicata dove hanno messo benzina per una stagione lunga e difficile. La vittoria finale però è l’unica buona notizia perché l’Agropoli è un’armata Brancaleone a livello organizzativo e societario. Il finanziatore e presidente onorario Infante si è circondato di troppa schiuma perchè poi in sostanza gli piace fare il gallo sull’immondizia e per questo motivo ha fatto diventare l’Agropoli il bancomat di un gruppo ristretto di accattoni che lo spremono tra richieste di posti di lavoro, soldi a fine mese e poi gli sparlano contro davanti ai bar in più il rischio fallimento per le azioni che pioveranno sull’Agropoli da parte di chi già per ben tre volte ha messo in mora l’Agropoli per falla fallire. Se si continua di questo passo si arriverà ai giorni in cui fu cacciato Bisogno da parte dei tifosi. Fino a quanto gli ultras e i tifosi sopporteranno questo schifo, non lo sappiamo ma Carmelo Infante ,il quale va anche ringraziato tutto sommato, sta tirando troppo la corda e prima o poi si spezzerà. Sulla solidità della sua tenuta economica non si discute. Infante può fare l’Agropoli, la Gelbison e la Salernitana messe insieme per il suo impero economico ma è la sua negligenza a far paura.

L’Agropoli ridotta ad una pezzenteria per colpa di uno che ha deciso di buttare i suoi soldi nella merda, in sostanza il succo del discorso è questo. Basti pensare agli “orrori” di comunicazione fatti probabilmente scientemente per disorientare gli organi di stampa. La partita in programma alle 16.00 a Capaccio paese è stata annunciata alle 16,30, molte persone sono arrivate tardi come anche gli organi di stampa non essendoci uno staff di comunicazione e neanche una dirigenza all’altezza della situazione. La conferenza stampa per l’accordo per lo sponsor tra la Bcc di Aquara e l’Agropoli è stata tenuta nascosta agli organi di stampa locali volutamente. La presentazione della squadra non ha previsto la presenza della stampa, Carmelo Infante ha mandato sui telefoni l’invito. Uno schifo. Il solo Nicola Volpe garantisce l’organizzazione del gruppo squadra e lo fa benissimo, Antonello Striano probabilmente ha ordini specifici ma il suo lavoro comunque lo assicura anche se si è scoglionato e non ha stimoli, Ugo Schiavo non c’è più e si nota e Paolo Fusco indirizza Carmelo Infante secondo le sue simpatie e i suoi interessi muovendo a proprio piacimento le pedine che più gli sono congeniali sull’asse amministrazione- Infante – giunta comunale facendo, e non si rende conto, in buona fede(?) danni irreparabili nel rapporto squadra città piazza e poi sulla comunicazione dice bugie cento volte su cento per “controllarla”. Fusco forse è il migliore acquisto dell’Agropoli negli ultimi anni perchè è utilissimo e ha mille idee ed è costruttivo ma butta troppo fango su chi ha fatto l’Agropoli nella storia. Carmelo Infante è in balia delle onde facendo credere di aver in mano la situazione e invece sborsa solo i soldi e quelli dati ai calciatori sono i più sensati. L’unico ruolo ormai che gli è rimasto è fare l’urlatore tifoso poi lo “allisciano” solo per fottergli i soldi le solite sanguisughe. Tutto questo la città lo ha capito ma forse lo sa anche Carmelo Infante ma i soldi sono suoi. Il rischio è quanto Infante si è rotto il cazzo di fare l’Agropoli, a quel punto il fallimento è dietro l’angolo, ora lo stanno spremendo e lui si fa spremere. Nella partita contro il Buccino è stata esaltante la figura di Pastore, sul risultato di 1-0 ha fatto due salvataggi straordinari uno sulla linea di porta in scivolata ma mancherà le prime due giornate di campionato e l’allenatore ha già chiesto un difensore per completare la rosa. A livello di Pastore Mattia Maiese semplicemente strepitoso, goal, assit e una partita super. E’ un 2004 e viene dal Benevento fratello del terzino basso con il quale ha condiviso la fascia sinistra. La sua partita e la sua presenza poi fanno dimenticare gli orrori e lo schifo che c’è intorno all’US Agropoli, alla fine il calcio trionfa sempre. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Sicignano 6 ordinaria amministrazione ma staff e scietà cercano un portiere a loro detta migliore, di questo non si fidano

De Sio 6 E’ un centrocampista ma è statro schierato per tre quarti di gara a terzino destro, ha fatto il compitino e ha assicurato la spinta sulla fascia anche se naturalmente tenedva ad accentrarsi ma ci sta.

Maiese I 6,5 a tratti irresistibile, motivato, preciso e sempre sul pezzo, una garanzia.

Pastore 7,5 La sua partita si giudica sugli episodi, ha salvato due volte il goal la seconda volta suill”1-0 con una scivolata da professionista puro per tempismo, gesto atletico e intuizione, poi tanta tranquillità e molta sostanza. Troppo bravo per essere vero.

Follera 6,5 la sua sola presenza è garanzia di forza serieà e dinmicità, se Pastore può giocare a quei livelli e perché vicino c’è Follera.

Lopetrone 7 tranquillo e preciso, il play ha sciorinato una prova alla sua maniera nonostante è in preparazione, geometri e intuizioni gli hanno consentito di vestire il ruolo di leader e già si vedono i risultati.

Maiese II 9 strepitoso, classe 2004 tanta sostanza e tanta qualità. Ha segnato il goal iniziale dell’Agropoli, ha garantito con ui suoi coast to coast soventi capovolgimenti di fronte, ha dato a Margiotta la palla del raddoppio. Farlo giocare in eccellenza è un delitto.

Mincione 6,5 tanta quantità, si vede poco ma è molto utile nel centrocampo, è una sentinella per Lo Petrone e sa verticalizzare.

Margiotta 6,5 Un pò troppo statico ma deciamente opportuno per il gioco della squadra per come sa muoversi e far muovere i compagni, per i guizzi, la precisione. Il goal propiziato da Maiese è stata una magia perchè la palla tesa arrivata in area in angolazione era difficilissima da buttare in rete e lui l’ha fatto con una torsione particolare e un’aereodinamica straordinaria. Non ci sono parole, un fenomeno.

Natiello 6, Peppe è un diesel, è partito al piccolo trotto ed è salito di giri durante la gara ma per lui è stato poco più di un allenamento, la sua forza la vedremo in campionato.

Grande 4 Statico, abulico, senza agonismo ne motovazioni. Giocatore non all’altezze e speriamo di sbagliarci.