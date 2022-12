L’AGROPOLI DOMANI IN CAMPO PER DARE UNA SVOLTA AL CAMPIONATO E DIMENTICARE L’ARBITRO AMBROSINO ARRIVA ANCORA IL SAN MARZANO

Si replica ad una settima di distanza. Il 30 novembre scorso il return match di coppa Italia finì 0-0 e l’arbitraggio scandaloso di un fischiato scarso e impreparato anche in malafede non ha consentito ai delfini di approdare ai quarti di coppa Italia, all’andata la partita era terminata 2-1 per la formazione di Fabiano Per rivedere la partita integralmente clicca qua. Ora si gioca per il campionato e il San Marzano è riuscito a mettersi al di sopra dell’Agropoli perchè i delfini hanno sciupato in casa 3 partite casalinghe e una in trasferta, Il Cervinara e la Scafatese hanno pareggiato mentr eil Vico Equense addirittura ha vinto, in trasferta i delfini noin sono riusciti a vinere sul campo del carotenuto. Tutto questo ha provocato il terremoto in testa alla classifica e l’Agropoli in testa per quasi tutto il girone di andata è scivolata al terzo posto e ora al secondo. Domani al Guariglia la possibilità di avvicinare il San Marzano, vincendo i delfini vanno a un punto, ma anche di chiudere il campionato se gli ospiti porteranno via i tre punti da Agropoli. Il pareggio fa rimanere la situazione come stra ma da punto di vista psicologico sarebbe un vantaggio èper gli uomini dell’agro. Molte sono le proteste di tifosi dell’Agropoli i quali ci chiamano perchè non sanno nemmeno che domani c’è la partita. Come anche un acquisto arrivato e non si è saputo niente solo perchè al posto dell’informazione c’è l’ufficio reddito di cittadinanza con elementi falliti a tutti i livelli i quali si “fottono” i soldi e non fanno il compito come dovrebbero. Sarebbe arrivato un centrocampista un certo Monteiro l’anno scorso al Montemiletto come Arevolo e Grande, al quale è stata data la lista, ma la società non ha provveduto a fare nessun comunicato stampa continuando in maniera colpevole ad abbandonare il pubblico, la tifoseria e l’ambiente. E’ una polemica che facciamo da tempo rimanendo inascoltati. Ma d’altra parte loro sono i padroni della squadra e nel cilento si dice “U puorc e o mio e acciv pa cora” (Il maiale è il mio e lo uccido per coda. La disorganizzazione totale in cui versa l’Agropoli in termini di informazione non si riscontra nemmeno in terza categoria. In ogni caso visto che non provvede la società e la dirigenza vi annunciamo la partita tra l’Agropoli e il San Marzano in programma domani pomeriggio mercoledì allo stadio Guariglia alle 14,30. La tifoseria e gli sportivi hanno il dovere di sostenere l’Agropoli la quale questa volta non ha l’alibi dell’arbitro Ambrosino e deve vincere la partita. Sergio Vessicchio

