Domani comincia il campionato di eccellenza e l’Agropoli di Carmelo Infanti è ai nastri di partenza con una squadra che sta spendendo fior di quattrini. I delfini ospitano il Vico Equense ma giocano in campo neutro. Franco Alfieri ha dovuto prestare lo stadio di Capaccio Scalo, il Vecchio, per la indisponibilità del Guariglia. Sul terreno di gioco del campo della Marrota hanno rifatto il manto ma con molto ritardo. Senza un assessore allo sport, con un’amministrazione scarsa e inoperosa non si è tenuto conto delle esigenze dell’U.S. Agropoli e quindi la squadra del centenario viene completamente offesa e penalizzata. I lavori andavano fatti molto prima per essere pronti al via della stagione. “il Prossimo 3 ottobre potremo, forse, tornare a giocare al Guariglia – afferma il dirigente Daniel Iannoto – siamo penalizzati e ci vorrà ancora del tempo per la consegna del nostro campo, e dire che il terreno rischia perchè a metà mese ci sarà l’alteltica leggera con delle gare che sicuramente metteranno a rischio nuovamente il terreno del Guariglia”. Siamo alle solite, lo stadio cittadino ancora alla mercè dei Palmieri che, come è noto, forti dell’appoggio di sciagurati politici locali, fanno il bello e il cattivo tempo sulla pista di atletica. Hanno costruito una baracca vergognosa dietro la porta sud dello stadio, occupano giornate intere la struttura e per di più fanno un commercio becero perchè ogni atleta paga fior di quattrini ai Palmieri i quali usifruiscono di una struttura pubblica, la magistratura dov’è? Questa cosa la denunciamo almeno da 5 anni e non abbiamo avuto mai risposta ne tanto meno mai l’amministrazione ha cercato di chiarirla perchè sono voti . E’ illegale dare una struttura pubblica ad una società privata che fa pagare i soldi agli atleti per allenarli. L’Agropoli mette la coda fra le gambe e sta zitta minacciata e ricattata dagli amministratori perchè gli danno il campo e magari forse fanno risparmiare sull’affitto. L’atletica leggera occupa lo 0,0000001 per cento del gradimento degli agropolesi ma “okkupa” una struttura pubblica sottraendola ad uno sport come il calcio il cui gradimento popolare è al 60 per cento. Una discrasia voluta dagli amministratori ai quali i dirigenti dell’atletica assicurano i propri voti.

E’ una sorta di voto di scambio altrimenti non si spiega come si concede una struttura quasi per 12 ore al giorno alla società di Palmieri per un pagamento minimo e come si concede il terreno di gioco per i vari lanci e roba varia in manifestazioni farlocche presunte ufficiali di federazioni ultime per gradimento. Come si fa a preferire una manifestazione di atletica con scarsissimo seguito rispetto a partite ufficiali di calcio che hanno ben altro valore rispetto all’atletica che dovrebbe avere il giusto tempo a disposizione anche rispetto al gradimento popolare. Invece ad Agropoli, per le solite trastole elettorali, va tutto il contrario di tutto. L’ Agropoli senza stadio costretta ad emigrare, il Guariglia ormai nelle mani di Palmieri non sappiamo fino a che punto legale nel rapporto pagamento ore e disponibilità, una manifestazione di atletica che porta beneficio solo a Palmieri sfruttando uno stadio pubblico. La politica di Agropoli ha creato questo mostro che è l’altletica solo per fini elettorali. Una vergogna. Sergio Vessicchio