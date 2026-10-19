L’AGROPOLI GIOCA BENE E VINCE 4-0 ALLA ROCCHESE

Agropoli, poker alla Pro Sangiorgese

L’Agropoli manda un segnale forte e conquista una vittoria larga davanti al proprio pubblico. Al “Guariglia” i delfini superano la Pro Sangiorgese con un perentorio 4-0, al termine di una gara interpretata con personalità e risolta in buona parte già nella prima frazione di gioco.

I biancazzurri hanno saputo imporre il proprio ritmo, sfruttando le occasioni create e mettendo in mostra una fase offensiva particolarmente efficace. Tra i protagonisti spicca Capozzoli, decisivo con il gol del vantaggio e con alcune giocate che hanno contribuito a indirizzare la partita.

Capozzoli apre la strada, Canavese e Arario allungano

L’avvio dell’Agropoli è subito intraprendente. Capozzoli si rende pericoloso nei primi minuti, trovando però la risposta di Diodati. Il duello si ripete poco dopo, ma al 12’ l’attaccante riesce a sbloccare il risultato, approfittando di un’uscita imprecisa del portiere ospite.

La Pro Sangiorgese prova a reagire e al 16’ va vicina al pareggio con De Sio. In questa circostanza è Iovino a evitare il gol, intervenendo sulla linea e salvando il vantaggio dei padroni di casa.

Scampato il pericolo, l’Agropoli riprende in mano la gara. Al 30’ Fernandes costruisce una bella iniziativa sulla fascia e serve Canavese, che trova la conclusione vincente per il raddoppio.

I delfini continuano a spingere e prima dell’intervallo piazzano un altro colpo. Al 41’ Capozzoli si libera sulla corsia e mette al centro un pallone che Arario trasforma nel 3-0. Un primo tempo che premia la maggiore incisività della formazione di casa.

Santoro firma il poker, la Pro Sangiorgese non riesce a rientrare

Con tre reti di vantaggio, l’Agropoli affronta la ripresa con la possibilità di gestire energie e spazi, senza rinunciare a cercare la via del gol.

Al 62’ gli ospiti tentano di riaprire l’incontro con Adinolfi, il cui colpo di testa termina di poco fuori. La risposta dei padroni di casa arriva appena tre minuti più tardi: ancora Capozzoli protagonista, questa volta con un assist che mette Santoro nelle condizioni di battere il portiere e firmare il definitivo 4-0.

La Pro Sangiorgese prova a rendere meno pesante il passivo e al 72’ va vicina alla rete con una conclusione dalla distanza che si infrange sulla traversa. È uno degli ultimi sussulti di una partita ormai saldamente nelle mani dei cilentani.

Nel finale l’Agropoli controlla il vantaggio e accompagna la gara fino al fischio conclusivo, senza concedere agli avversari la possibilità di cambiare l’inerzia dell’incontro.

Una vittoria che dà fiducia ai delfini

Il 4-0 del “Guariglia” racconta una prestazione concreta, nella quale l’Agropoli ha saputo abbinare qualità offensiva e capacità di gestire i diversi momenti della partita. Il risultato è stato costruito con tre reti nel primo tempo e completato nella ripresa, quando la squadra ha trovato ancora il modo di colpire.

La copertina spetta a Capozzoli, protagonista nelle azioni decisive, ma la vittoria porta la firma di un gruppo che ha saputo sfruttare le opportunità e mantenere il controllo della gara.

Per i delfini, un successo netto da cui ripartire con fiducia e con la consapevolezza di poter contare su un reparto offensivo capace di fare la differenza.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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