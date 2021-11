L’Agropoli fa il compitino. Dopo aver buttato alle ortiche la coppa Italia solo ed esclusivamente per la scelleratezza di un allenatore per il quale l’Agropoli è solo un giocattolo da maneggiare a proprio piacimento. Il 2-0 sul Sant’Agnello non fa una piega. I sorrentini sono scarsi come il suo allenatore Guarracino e non hanno opposto resistenza ai più quotati delfini ora favoriti numero 1 per la corsa alla vittoria del campionato. La sconfitta della Scafatese a San Marzano ridisegna la geografia del campionato, ora la formazione di Pirozzi è prima e ad un solo punto c’è l’Agropoli dopo il sorpasso alla Scafatese crollata dopo i colpi continui che sta prendendo. La svolta di Angri per l’Agropoli comincia a dare i propri frutti perchè ora i delfini affronteranno squadre meno quotate e hanno l’obbligo di vincerle tutte per superiorità effettiva, fino alla fine del girone di andata quando andranno a San Marzano anche se poi i punti buttati a Scafati e Buccino pesano perchè, come abbiamo visto su quei campi ci fanno risultato in tanti. Partita a senso unico con Masocco autore di un prestazione maiuscola e con la squadra che ha girato bene, ma ci voleva poco contro i ragazzini di Guarracino.

Il primo goal è di Yeboha, al 35′, il giocatore di colore appoggia in rete la palla. Il primo tempo si chiude con un fallo da rigore su un giocatore dell’Agropoli ma l’arbitro addirittura inverte. La ripresa è la stessa cosa, il ritmo è lento ma l’Agropoli mantiene sempre il possesso della palla meritando di segnare il secondo goal con Masocco, meritato e giusto per questo calciatore tra i più virtuosi della categoria che meriterebbe di giocare molto più in alto come quasi tutti i giocatori agropolesi.

Nell’Agropoli non ci sono state sbavature, nemmeno contro il sant’Agnello il tecnico ha fatto giocare Trabelsi facendo capire che c’è un fatto personale e che probabilmente le pressioni per inserire Guzzo sono pesanti. Ancora sostituito Costantino uno dei migliori dell’Agropoli. Naturalmente si spera che il giocatore non sbotti e mantenga la calma, il tecnico ne fa un fatto personale perchè sappiamo tutti che non lo voleva. Domenica i delfini giocano sul campo della Virtus Cilento ancora un campo facile e una partita vinta. Entro due giornate l’Agropoli sarà in testa alla classifica e a quel punto potrebbe cominciare la scalata alla serie D e con l’organico che si ritrova sarà un gioco da ragazzi vincere questo campionato a meno che l’allenatore non ci mette il suo come ha fatto in coppa Italia. Sergio Vessicchio Ci scusiamo con i lettori se non possiamo allegare foto ma l’Us Agropoli continua a non mandarne, noi non faremo mai mancare l’informazione libera nel rispetto della verità e del giusto . Quella di Masocco è una foto di repertorio.