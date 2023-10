L’AGROPOLI NON C’E’ PIU’ SCONFITTA A SAPRI ULTIMO IN CLASSIFICA 2-0

Ancora una sconfitta con due goal entrambi nella ripresa come sepsso accade per efffetto della mancanza di preparazione a causa del fatto che la stagione, per l’Agropoli, è cominciata con notevole ritardo. L’Agropoli regge nel primo tempo anche se subisce tanto nella prima frazione di gioco e nella ripresa, come sempre, crolla sotto i colpi degli avversari. Senza giocatori importanti, sono tutti fuori o infortunati, senza poter reperire calciatgori sul mercato, Capozzoli deve far in fretta a firmare, la situazione è allarmante. Ultimo in classifica e con la testa ormai coinvolta in una decadenza terribile. sarà difficile riprendere la squadra da questo stato. Ora però ci vuole una vittoria e un pò di continuità altrimenti la via della retrocessione è imboccata. La squadra si è ancora una volta presentata senza l’accompagnatore ufficiale, senza dirigenti, senza un team manager, solo e abbandonata. Sta facendo una fine ingloriosa, il finanzaitore Cerruti faccia qualcosa perchè ormai la situazione è totalmente precipitata.

