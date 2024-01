La partita comincia alle ore 16,00, è la terza di ritorno e l’Agropoli pur con 13 risultati utili consecutivi è in ritardo di 10 punti rispetto alla Sarnese. Per cui la gara di oggi costituisce l’ultimo tram per sperare in un primato definito impossibile per il ritardo di due mesi e mezzo con il quale l’Agropoli ha cominciato la stagione.

