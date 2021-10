Di errori non se ne sono più ammessi. I numeri catastrofici del campionato (leggi qua) che hanno relegato i delfini al settimo posto dopo 4 giornate per il momento fuori dalla lotta al titolo non devono distrarre perchè la Coppa Italia da l’accesso alla serie D e quindi il trofeo iridato è un’biettivo dichiarato alla vigilia della stagione.

E in attesa di rientrare nella lotta per il primato oggi c’è, appunto, l’andata del secondo turno di coppa Italia e al Guariglia arriva il Napoli United di Diego Armando Maradona juonior, squalificato andrà in tribuna ma certamente porterà allo stadio della Marrota molti curiosi. Da notizie che arrivano dall’entourage il tecnico agropolese vuole fare il torunover e quindi si assiterà all’eterno prova e riprova di esperimenti e in questo mdo si arriverà al vecchio detto: “Quando il medico studia il malato muore”. Se poi è un medico inesperto e alle prime armi la situazione si complica. Deve essere una vittoria ampia se si vuole passare il turno perchè poi c’è il ritorno e non sarà facile. L’Agropoli gocherà con il 4-3-3 il modulo catastrofico che l’ha allontanata prepotentemente dalla testa della classifica e ha fatto girare i coglioni all’intera dirigenza che propende per un cambio di modulo. Lo scontro interno è in atto e anche i giocatori cominciano a spazientirsi anche perchè con l’Agropoli lontano dal vertice e fuori dalla coppa Italia molti di loro potrebbero essere allontanati a favore di un ridimensionamento buono solo per l’allenatore il quale rimarrebbe al proprio posto ma con una squadra da centro classifica.

I conti sono ben fatti, di questo passo l’Agropoli non andrà oltre il quarto posto in classifica e tanto vale risparmiare un pozzo di denari per raggiungere sempre lostesso risultato. Ci vuole una prova monstre contro il Napoli United per cercare di vincere con un risultato ampio e per riprendere il morale finito sotto i piedi dopo Scafati dove l’Agropoli ha giocato benissimo ma ha perso per l’inadeguatezza del modulo e per i 5 punti di distacco dalla capolista. Il presidente Infante non sta lesinando sforzi e sacrifici per cercare di dare alla città di Agropoli il ritorno in serie D. Il campionato e la coppa Italia portano alla categoaria superiore. Per cui oggi e fra15 giorni nel retourn macht è vietato sbagliare. Sergio Vessicchio